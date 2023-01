“Mi primer gran incendio fue el de La Moneda el 73″: Eduardo Cruz-Johnson reveló crudo momento que vivió cuando era bombero

Este lunes, exlector de noticias Eduardo Cruz-Johnson estuvo como invitado en un nuevo capítulo de “Juego Textual”, en donde habló sobre diferentes aspectos de su vida, entre ellos duros momentos de su infancia y juventud.

Uno de los primeros recuerdos que confesó fue que cuando tenía ocho años tuvo que empezar a trabajar para ayudar a su familia, puesto que era el hijo mayor de un hogar sin padre.

“Tenía un carrito con rodamientos para ayudar a las vecinas a llevar la mercadería de la feria a sus casas. También trabajaba envirutillando, pasando un chancho y limpiando vidrios. Me pagaban 50 escudos y eso servía para el pan”, comentó de entrada.

Según las palabras del recordado periodista, fueron tantas las precariedades que tuvo que vivir que le provocaron consecuencias en su salud: “Una vez fui a comprar pan. Corría porque iba a llegar tarde a clases, y me desmayé de hambre”, reveló.

Respecto a la relación con su padre, el periodista asegura que: “Lo tengo que haber visto cinco veces en mi vida, no tuve relación con él. Se separaron jóvenes, mi mamá tiene solo 20 años más que yo”, explicó.

“Me encontré con él cuando falleció mi hermano, y me dijo que yo había sido un hijo muy ingrato. Y yo lo llamé una vez para decirle que lo perdonaba, y no llegó. Después de eso me alejé”, afirmó.

“Me daba rabia lo que vi”

Asimismo, el exconductor de noticias aseguró que nunca fue su meta trabajar en televisión, sino que “soñaba con ser abogado y con ser bombero. Bombero fui, a los 13 años brigadier y a los 15 me hicieron bombero voluntario”.

Posteriormente, reveló una anécdota que dejó a todos sorprendidos, ya que tiene relación con el 11 de septiembre: “Mi primer gran incendio fue el de La Moneda el 73. Recuerdo que nos fuimos caminando con la bomba por Nataniel Cox y sentía los disparos. Entramos en La Moneda, vimos descascararse los murallones que tiene y fuimos al salón azul”, revivió.

En ese momento solamente pensaba en apagar el incendio, pero días después cayó en cuenta de lo que había pasado. “Yo vi muertos en la calle. No me daba lo mismo, me daba rabia lo que vi”, reflexionó.