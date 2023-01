“No me imagino la vida sin ella”: Fran Conserva reveló triste conversación con su madre

“¿Y tú qué piensas sobre hablar de la muerte con tu mamá?” fue la pregunta que Aranzazú Yankovic, animadora del programa “Milf” realizó a Fran Conserva, panelista del espacio que conducía su hermana Claudia, antes que le diagnosticaran cáncer, en junio del año pasado.

“Atroz, atroz, no me gusta”, contó de entrada, dejando en claro que no es un tema fácil para ella. Esto debido a la edad de su madre y la batalla que enfrenta su hermana.

“Antes, cuando mi mamá estaba más joven, sí, porque era como algo muy lejano. Ahora la relación de mi familia con la muerte cambió; entonces ya no es como ‘uno se muere cuando viejo’, tomó una connotación de verdad seria”, comentó en clara alusión al tratamiento de la animadora oficial del programa y esposa de Juan Carlos Valdivia.

“No estoy preparada”

Además, recordó una conversación con su madre, que le partió el alma.

“Mi mamá andaba bajoneada el otro día y me dice: ‘quiero que sepas, cuando muera, que yo fui muy feliz contigo, hija...Se empezó como a despedir de mí y me dio lata porque la amo demasiado”, agregó.

Finalmente, medio en broma, medio en serio reveló que no se imagina vivir sin su madre, a pesar que no la soporta.

“No la soporto, la encuentro lo peor, pero la amo con toda mi alma”, remató sobre cómo se llevan ambas. “No me imagino la vida sin ella y no estoy preparada para hablar de esas cosas”.