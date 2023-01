Donde fuego hubo...: Revelan detalles de supuesto “remember” de Pinilla con Gissella Gallardo

La separación de Mauricio Pinilla con Gisella Gallardo, al parecer, llegó a su fin. Esto, según contaron en el programa “Zona de Estrellas”, donde aseguraron que la pareja limó asperezas y retomó la relación, tras el bullado quiebre que tuvieron a principios del 2022.

Fue el periodista Pablo Candía y la panelista Daniela Aránguiz quienes pusieron las manos al fuego por la reconciliación del matrimonio, señalando que el remember fue tras un dramático estado de salud de Pinilla.

“Este encuentro se habría gestado por una enfermedad de uno de ellos dos y luego de esto habría limado asperezas, se habrían perdonado y ahora los habrían visto caminando de la mano”, señaló Candia, quien también es editor periodístico del programa de farándula y espectáculos de Zona Latina.

“Los habrían visto juntos en Las Brisas de Chicureo, esto tendría relevancia porque Mauricio Pinilla no habría estado bien, estaba enfermo. Habría tenido Covid y lo habría ido a pasar a la casa de Gissella”, añadió.

Además, la muerte del padre de Gissella, el querido Oso, fue determinante para que quisieran estar juntos como familia, nuevamente.

“El acercamiento se habría dado por la muerte del papá de Gissella, que era muy querido por Mauricio”, agregó la periodista Paula Escobar, lo cual habría generado la molestia de la española Gala Caldirola, con quien el jugador habría tenido un relación tras separarse.

“Volvió con la Gissella”

Todo esto fue corroborado por una fuente cercana a la familia, nada menos que Daniela Aránguiz quien reveló que su propio marido, Jorge Valdivia, de quien también se encuentra separado

“Conversando con mi ex marido (Jorge Valdivia) me dijo que iba a salir con Mauro (Pinilla) a tomarse un café y él le dijo que no, que se iba a la casa porque volvió con la Gissella”.

De esta forma ,el matrimonio la pareja habría dejado atrás la ola de escándalos, autos rayados y polémicos videos, para estar en familia. Porque donde fuego hubo...