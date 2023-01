Horóscopo: Los signos más vengativos en el desamor

Un desamor lo puede vivir cualquier, pero la humillación de una infidelidad no es perdonada por algunas mujeres del zodiaco, que no estarán tranquilas hasta sacar esa esquina de su corazón y sentir que la tranquilidad que les dará consumar su venganza. Ellas son las nacidas para los signos del zodiaco de Aries, Géminis, Escorpio y Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

No hay nada más peligrosa que una mujer de Aries herida o traicionada en el amor, pues no dudará ni un instante en arruinar la reputación de quien tuvo la osadía de humillarla, y para esto usará su carisma y buen sentido del humor. Además, después de todo hará creer a todos que es la verdadera víctima en todo el problema, por lo que su ex quedará como el único malo de la película. Buscará el respaldo de otros para que su ex quede completamente solo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Para las geminianas la venganza es una de las cosas que se les da muy bien porque en la misma intensidad con la que pueden llegar a amar, lo pueden hacer para odiar y orquestar todo un maquiavélico plan para acabar con su exnovio. Sabrá cómo acomodar las verdades a su favor para que la balanza se incline de su lado y se valdrá de su destreza en la comunicación para dar a conocer cada una de las debilidades a su enemigo. Pero todo esto de forma sigilosa.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Las mujeres nacidas en este signo son de armas a tomar cuando se traba de cobrar el dolor que les causó un hombre que jugo con sus sentimientos. Es calculadora, por lo que irá a contarle a las personas especiales todas las verdades que su ex jamás dijo para no arruinar sus oportunidades. A eso se le suma que no le importa hacer alguna escena en cualquier parte público o privado y gritar a los cuatro vientos los “trapos sucios”. Lo avergonzará de por vida.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Nunca se termina de conocer a las personas, incluso a uno mismo, pero de lo que algo sí están claras las nacidas en esta constelación es que no se quedarán de brazos cruzados tras un engaño o una infidelidad. Esperan que todo vuelva a la normalidad, que se haya “olvidado” el episodio, para luego atacar en donde más duele: en el ego o la familia. Puede hacer de todo para que boten a los parientes de su ex de las empresas en las que trabajan o boicotear los negocios.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Son muy sentimentales, muy entregadas, es por esto que cuando traicionan su confianza no dudan en dar zarpazos certeros que duelan en su expareja. De forma muy diplomática y con elegancia restregará todas las verdades en la cara, sacará el mayor provecho de la situación y se hará la víctima para el dedo acusador siempre apunte hacia el estafador del amor. Hará de todo lo que esté a su alcance para todos los beneficios le queden a ella. Es una enemiga muy fuerte.