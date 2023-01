“Los puso incómodos”, llaman “tóxica” a Evaluna tras dirigir video de Camilo con Camila Cabello

Camilo y Evaluna son de las parejas más famosas y también de las más polémicas del mundo del espectáculo, que han protagonizado muchos escándalos.

En redes los critican por todo, desde su forma de criar a su hija hasta sus canciones y los llaman “intensos” y hasta “enfermos” por la relación que tienen.

Sin embargo, ellos siempre salen adelante y prueban que no les importa lo que digan o piensen los demás sobre su relación ni la crianza de Índigo y así lo demuestran en sus redes.

Y es que no solo componen juntos y ofrecen conciertos juntos, también trabajan en algo más, y es que los videos de Camilo son dirigidos por Evaluna, quien se desempeñó en este cargo en los últimos años, tras aprender de su mamá.

Recientemente Camilo lanzó el video con Camila Cabello de su tema Ambulancia, y nuevamente fue dirigido por Evaluna, causando rechazo en los fans.

Evaluna dirige nuevo video de Camilo y Camila Cabello y la llaman “intensa”

Evaluna fue la directora del video Ambulancia de Camilo con Camila Cabello que salió este martes 24 de enero.

El video no recibió buenas comentarios, pues aseguran que no hubo química entre los cantantes, especialmente porque es una canción de amor y estaban en una cama.

Ante esto, culpan a Evaluna, pues fue la que dirigió el video y la llamaron “intensa” por “no dejar ser” a su esposo, e intimidarlo, al punto que no puede desenvolverse tan bien como debería.

Y es que ya los fans están “cansados” de ver a Evaluna en los videos de Camilo aunque no aparezca, sino que los dirija.

“Pero bueno Evaluna hasta en la sopa, déjalo ser”, “ese hombre se te va a cansar de tanto que lo asfixias”, “no me gustó el video, muy lindos los dos pero se veían incómodos y como no con la mujercita esta ahí”, “dios mío ya Camilo busca otra directora, no puede ser Evaluna para todo”, y “ya cansa esta mujer metida en todo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de todo, Camilo aseguró que le encantó el video y solo tuvo palabras de halagos hacia su esposa. “Este video!! WOW. Lo amo.Dirigido por la mejor directora del universo planetario. @evaluna sorprendiéndome una vez más!!”.

Evaluna ha dirigido los últimos videos de Camilo, desde Bebiendo sola, hasta Alaska, donde además, ha hecho algunas apariciones.

Y aunque ha recibido miles de críticas por ello, Camilo ha declarado en diferentes oportunidades que su esposa es la mejor directora, y ama tenerla en cada uno de sus videos.