“Más cortado que Matías del Río”: JC Rodríguez le tiró un palo a TVN mientras entrevistaba a Francisco Vidal

Este miércoles, en Contigo en la mañana, estaban hablando sobre el escándalo por la filtración de un audio de la canciller chilena. Fue justo en ese momento que Julio César Rodríguez lanzó una broma dirigida a TVN, donde fue mencionado el periodista Matías del Río.

Habían llamado a Francisco Vidal para debatir al respecto, instancia en que el exministro dejó en evidencia que el canal estatal ya no lo invita a sus paneles como antes, tal como consignó Página 7.

“(Gonzalo) Winter es como el segundo vocero de gobierno. Al panel que iba, me lo encontraba, cuando todavía me invitaban a Estado Nacional, pero me cortaron hace como un mes”, partió diciendo Vidal y agregó algo enojado que “no me invitaron más porque dicen que estoy con ustedes, en Chilevisión. Yo les digo que estoy en el matinal y ni siquiera es el mismo horario”.

Contra Matías del Río

Luego de escuchar el descargo de Francisco Vidal, Julio César Rodríguez el conductor lanzó una broma que no pasó inadvertida para nada.

“Está más cortado que Matías del Río. Los hermanos cortados”, dijo entre risas y logró sacarle una carcajada a Vidal. Por lo mismo, el invitado le dijo que no se preocupara por estar apareciendo en dos estaciones televisivas distintas.

“Nosotros lo dejamos que vaya. Desde este lado, al menos, no hay problema. Con todo cariño lo autorizamos, y tenemos las firmas de todos para que vaya a TVN, nuestro canal amigo, canal hermano”, finalizó Julio César.

Cabe señalar que el año pasado hubo una polémica por la abrupta salida de Matías del Río como conductor del programa Estado Nacional. Sin embargo, las críticas en redes sociales y otras plataformas llevaron a que el canal revirtiera esa decisión.