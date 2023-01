“No te van a llevar de nuevo”: Raquel Argandoña le dijo a José Miguel Viñuela que supere a Mega

Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela no pierden la oportunidad de lanzar algunos dardos o chistes de alto calibre en algunas de las conversaciones que tienen en “Tal Cual”, programa que ambos conducen en TV+.

En esta ocasión, la dupla televisiva fue protagonista de una particular situación mientras se encontraba charlando con el panelista del espacio, Jordi Castell.

“¿Han visto la teleserie nueva de Mega? Perdonen que lo mencione, pero es que es impactante. Es impactante la trama y está la Carolina Arregui. ¿Puedo promocionar esto? No es que esté promocionando”, preguntó el exconductor de “Mekano” haciendo alusión a la nueva producción de su excanal, “Juego de Ilusiones”.

La “Quintrala” no aguantó que intentara hacerse la pata a su excanal y lo paró en seco: “Promociona que no te van a llevar de nuevo al Mega, así que olvídalo. Así que olvídalo y cambia de tema, no más”, le dijo sin pelos en la lengua.

“No lo digo por eso, pero sí, tienes razón”, respondió el animador.