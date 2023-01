“Nunca nos hemos desencontrado”: Mónica Godoy y su quiebre con Nicolás Saavedra

La actriz Mónica Godoy se refirió por primera vez en entrevista, a la separación con su marido Nicolás Saavedra, amigo, colega y padre de sus hijas, con quien estuvo 22 años en pareja, señalando que el quiebre se produjo meses antes que la noticia saliera a la luz, señaló a revista Sarah.

“Fue una noticia que salió en un programa de farándula y de ahí los medios comenzaron a especular mucho; salió lo de España y fue una bola de nieve. Nunca ha sido de nuestra línea hacer un comunicado, pero en ese momento queríamos que las cosas se calmaran y por nuestras hijas”, indicó en relación al comunicado que compartieron en sus cuentas de Instagram, confirmando el quiebre del cual se especulaba en distintos medios.

Además, explicó que el distanciamiento venía de tiempo atrás.

“Esto no es reciente, pasó muchos meses antes de que saliera a la luz. Entiendo que en un momento donde las relaciones son tan desechables se produzca esta pena, pero nosotros y nuestras hijas estamos muy bien, todo está fluyendo de manera armónica”.

Además, respecto a la gran conmoción por el quiebre debido a la gran cantidad de tiempo que estuvieron juntos y agradeció el cariño de la gente.

“Compartimos cotidianamente”

“Es que éramos como la pareja que dura para siempre (ríe). ¡Hoy en día quién dura 22 años! Pero agradecemos profundamente el cariño y el respeto”

De igual forma, aclaró que a pesar de la separación siguen siendo familia y mantienen vivo el contacto con Nicolás. "

“El otro día salió una noticia de que nos volvimos a encontrar y nosotros nunca nos hemos desencontrado, hablamos y compartimos cotidianamente. Yo sé que sería más sabroso que hubiera algo tremendo, pero no es así... Aquí no se destruyó ninguna familia, simplemente cambió la forma de vivir, no es un tema”, cerró.