Oscar 2023: esta es la historia detrás de la realización de ‘Everything everywhere all at once’

‘Top Gun: Maverick’, ‘Avatar: The Way Of Water’ y todas las que sacó Marvel, seguramente son las películas que mejor presencia taquillera tuvieron en el 2022. Sin embargo, nunca hubo una coincidencia tan sólida con respecto a críticas positivas como lo tuvo ‘Everything Everywhere All At Once’.

La película dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert se convirtió en una de las historias que más impacto generó en la audiencia el año pasado, por eso a pocos sorprende que en la reciente nominación a los premios Oscar, la cinta se ubique en 11 categorías donde resalta Mejor Película del año.

Su realización demoró casi 10 años y pasó por etapas donde sus creadores tuvieron que tomar la difícil decisión de rechazar proyectos de Marvel para continuar con su particular historia.

[Te recomendamos leer: Oscar 2023: Jonathan Ke Quan es el máximo favorito en la categoría de Mejor Actor de Reparto, esta es su filmografía]

La historia detrás de ‘Everything Everywhere All At Once’

Dan Kwan de 34 y Daniel Scheinert 35, eran dos jovenes cineastas en el 2010 que se encontraban investigando sobre el concepto de multiverso, después de haber sido expuestos al concepto de realismo modal en el documental de Ross McElwee Sherman’s March (1986).

A pesar de que no son pioneros en la realización de historias bajo este principio, si vieron con molestia como producciones como Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) y la segunda temporada de Rick and Morty se les adelantaron en el desarrollo de su historia.

En un principio el guion fue escrito para Jackie Chan hasta que Kwan y Scheinert preconcibieron a la protagonista como una mujer en el 2016, sintiendo que haría que la dinámica marido-mujer en la historia fuera más identificable.

Fue en el 2018 cuando finalmente ya el proyecto tenía un guion sólido, el visto bueno de los productores, que eran los hermanos Russo, y la preselección de un casting. Sin embargo, iniciaron problemas con el abandono de algunos actores, como fue el caso de la actriz, Awkwafina, quien fue reemplazada por Stephanie Hsu. Además de incorporar a Ke Huy Quan quien tenía casi 20 años retirado de la actuación por falta de oportunidades.

La fotografía principal comenzó en enero de 2020, con A24 anunciando que financiaría y distribuiría la película. El rodaje duró 38 días, principalmente en Simi Valley, California y finalizó a principios de marzo de 2020, durante el inicio de la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos.

Los delirantes efectos visuales de la cinta estuvieron a cargo de un pequeño equipo compuesto por directores, cineastas que habían aprendido efectos como una necesidad mientras trabajaban en sus propios proyectos, liderados por Zak Stoltz, un amigo de los Daniels que nunca había servido como supervisor de efectos en un largometraje.

Los recursos limitados ayudaron a dar forma al estilo visual único de “Everything Everywhere All at Once”, que combina inteligentemente una estética de efectos de los años 80 con gráficos en movimiento contemporáneos.

La cinta parte como favorita para llevarse el máximo galardón en las categorías de Mejor Guion Original, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz, Mejor Montaje y Mejor Película.