Oscar 2023: estos fueron los cambios a los que se sometió Austin Butler para interpretar a Elvis Presley

Uno de los premios más importante en la ceremonia de los Oscar es el de Mejor Actor, por eso al salir la lista de nominados de este año, muchos comenzaron sus apuestas para adivinar al gran ganador de la noche del 12 de marzo.

La lista la conforma: Colin Farrell, (Almas en pena de Inisherin), Brendan Fraser (La ballena) Paul Mescal (Aftersun) Bill Nighy (Living) y Austin Butler por la cinta Elvis.

A pesar de que el favorito de muchos usuarios en redes sociales, es Brendan Fraser, por la historia de superación que tiene detrás, la realidad es que sitios especializados apuntan a Butler para obtener ese galardón.

Su trabajo interpretando al ‘Rey del Rock and Roll’, fue de las cosas que más valoraron de la película dirigida por Baz Luhrmann que se estrenó a mediados del 2022.

Para esa película, Butler tuvo que hacer varios cambios durante un año para lograr interpretar a uno de los artistas más recordados de todos los tiempos.

[Te recomendamos leer: De Elvis a Michael Jackson: Estas son las películas biográficas de artistas que vienen en camino]

Cambios que hizo Butler para interpretar a Elvis Presley

Muchos recordarán a Butler por ser un recurrente en programas como Zoey 101, Hannah Montana, iCarly, Wizards of Waverly Place y otras producciones de Disney.

Luego su filmografía comenzó realmente desde el 2010 con producciones como ‘The Bling Ring’ y se le sumaron: ‘Sharpay’s Fabulous Adventure’, ‘The Carrie Diaries’, ‘Switched at Birth’, ‘Ruby & the Rockits’, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ y ‘Life Unexpected’.

Cuando fue seleccionado como el intérprete de Elvis, el actor estadounidense se concentró durante 5 meses para adquirir todas las herramientas que lo convirtieran en ‘El Rey’.

En su preparación devoró cada documental de Elvis, cada película, cada video de fans de YouTube que pudo encontrar. Al principio, intentó grabarse a sí mismo cantando la balada de Elvis de 1956 “Love Me Tender”, pero “parecía una imitación”, dijo durante una entrevista.

Estudió la forma en cómo cantaba cada canción, cómo eran sus movimientos en tarima y cuál era su tono de voz fuera de los escenarios.

El compromiso fue tan profundo que en la actualidad el actor cambió por completo su tono de voz, manteniendo ese matiz que tenía Elvis en la vida real.

Su compromiso, acompañado de un gran trabajo de maquillaje, hizo que muchos espectadores especularan si la escena final eran clips reales de la actuación final de Elvis o si era Austin Butler. Por eso su nominación al Oscar es más que merecida.