Shakira vs su ex suegra: La verdad detrás de la pelea y por qué Piqué no hizo nada

Cuando la familia política interviene en la relación de pareja, se pueden complicar las cosas. Siempre habrá quien tome partido y quien te haga sentir que no eres de su agrado. Especialmente hablando de la suegra, ésta puede ser autoritaria, crítica, moralista y exigente. Fue así como Shakira vivió varios momentos incómodos con Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué y en los últimos meses ha vuelto a salir a la luz la complicada relación que tenían.

Desde que Shakira lanzó Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, quedó al descubierto que no sólo Clara Chía ha sido la “villana” en la ecuación sino también la señora Bernabeu.

Al parecer, la madre del ex futbolista sabía de la traición de su hijo y aún así seguía consolando a Shakira cuando ésta comenzó a sospechar de él.

Recientemente circuló un video en el que Montserrat le lanza una mirada amenazante a Shakira, al tiempo que la calla. En un momento también se ve cómo la sujeta del rostro. Aunque según usuarios, al percatarse de que estaban siendo filmadas, la madre de Piqué comienza a sonreír.

Mientras la supuesta agresión sucedía, el ex futbolista está mirando sin hacer nada, algo que ha sido recriminado por los fans de la colombiana.

Que triste aguantar tanto por una relación.. , la toca y la calla de una manera muy fea pic.twitter.com/Xlkyq7AxVD — Adriana Toval (@TovalAdriana) January 23, 2023

“Si tu esposo, marido o lo que sea no es capaz de defenderte de su mamá huyan ahi no es, un hombre sabe poner limites por muy que sea su nana, pobre Shakis estaba bién perdida esa relación tan enfermiza”. “Como el niño pique se esconde tras las faldas de su mamá. Sra. No se meta, ¿a poco su suegra se metió entre usted y su esposo? Gran porcentaje de divorcios son por ese tipo de suegras”. “Y Piqué como si nada ahí parado”. “Y el pendejete de piqué no la defiende, de inmediato se veía que ahí no era, ella aguanto de más”, expresaron algunos.

¿Qué sucedió en realidad?

En las respuestas a los tweets del video se lee un comentario que explica que todo se derivó de un evento al que acudieron todos pero ante Piqué y la ex suegra, Shakira “no iba adecuadamente”: “Ella no llevaba sostén y a Piqué le molestaba que anduviera con poca ropa, bailara provocativo o con hombres. Shak lo dijo en una entrevista. Por eso la suegra la hace ponerse el saco y se ve tan molesta”, se lee.

Los hechos ocurrieron en 2015 y en un video que ha circulado de lo que sucedió antes de la agresión, durante un evento organizado por el FC Barcelona, se observa al futbolista rechazando los gestos de cariño de la cantante, tras recibir un reconocimiento.

La madre de Piqué nunca aceptó a Shakira

Durante mucho tiempo se dijo que la intérprete de Antología y la madre de Piqué tenían una buena relación sin embargo, medios españoles han sacado a la luz que ella en realidad nunca la aceptó. “Cuando se supo que Shakira había comenzado su relación con Piqué, la madre del jugador se opuso. No le gustaba que su hijo se enamorara de una mujer diez años mayor e involucrada en el mundo del espectáculo. Esa mezcla le parecía fatal”, así lo aseguró el veterano periodista español Víctor Gayarre al portal Semana.

Si bien algunos han buscado la explicación detrás del video y otros acusan a Shakira de “hacerse la víctima”, es un hecho que nadie merece ser tratatado mal por su familia política (ni por nadie más).

Lidiar con una suegra tóxica puede ser frustrante y confuso. Sólo hace que constantemente te cuestiones qué has hecho mal y por qué no le agradas. Las cosas empeoran cuando tu pareja no toma acción frente a esto para darte tu lugar.