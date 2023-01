“¡Era un chiste!”: Sergio Freire reveló drama con DJ´s tras broma de hace 12 años atrás

El comediante Sergio Freire desclasificó un conflicto de antaño que se ganó sin querer queriendo con el gremio de DJ´s de Chile, debido a un inocente chiste que realizó hace 12 años atrás en el programa de Chilevisión “El club de la comedia”. Broma que tenía que ver con la “actitud agrandada” de los encargados de hacer bailar a la gente y el tipo de música que colocaban, sobre todo en regiones.

Fue durante su show “A lo maldito” que presentó a tablero vuelto en el gran Teatro San Ginés, ubicado en Bellavista, que reveló los pequeños problemas que han provocado algunas de sus divertidas observaciones, es especial, con el “sindicato” de pinchadiscos, a quiénes les hizo ruido la hilarante manera en que los retrató.

“Yo era un comediante joven que andaba experimentando en el humor y no sabía bien qué hacía reír. Cuando empecé a viajar me llamó la atención la música que colocaban los djs regiones y conté el chiste, pero les cayó pésimo. Después yo iba a los lugares y me tiraban mala onda”, recordó en conversación con Publimetro.

Si bien, ya ha pasado más de una década, fue hace un par de años que recién logró hacer las paces con el gremio, tras aclarar el tema con uno de ellos.

“Antes de la pandemia llegamos a un lugar y el DJ me ve y coloca en video del chiste, como en mala onda. Y yo no entendía, cómo tan pegados, afectados con la situación que pasó hace tanto tiempo”.

Debido a eso y para darle un corte al asunto conversó con el encargado de la música con el fin de limar asperezas y explicarles que era un chiste, nada personal.

“El me contó que los DJ´s se habían comunicado entre ellos y no estaban muy contentos...pero ahora, es buena onda”, destacó respecto a la humorada que cayó como patada en la guata.

“Yo solo buscaba hacer comedia nomás, nunca tuve algo en particular contra ellos y eso lo lograron entender con el tiempo. ¡Era un chiste!”.

Aunque, también reconoció que no son los únicos que se han molestado con sus rutinas, recordando a los seguidores de Arturo Vidal cuando dijo que el peinado estilo mohicano del jugador parecía “una vagina” o con las bromas lanzadas contra la Iglesia Católica.

“Hay mucha gente con la cual nosotros tuvimos problemas, los católicos, carabineros, militares... y me llama la atención provocar ese tipo de cosas en las personas y que se unan para enojarse, pero tienen que saber que solo es humor ”, sentenció.

“A lo maldito”... ¿A Viña 2024?

En el show “A lo maldito”, de más de una hora 30 minutos, vuelve a bromear con Arturo Vidal, Gary Medel, la Iglesia Católica y...los DJ´s, demostrando que a pesar de las críticas y rabietas, el humor es más fuerte.

Espectáculo que ha probado durante dos años online y presencial y asegura, debería terminar su ciclo en el Festival de Viña del Mar 2024, tras afinar y ajustar los últimos detalles.

“Sería maravilloso dejarla en ese escenario, ya que es lo mismo que hicimos la vez pasada, puesto que esa rutina que presenté nunca más la hice y esos chistes quedaron en Viña”, señaló en relación a su presentación del año 2018 en la Quinta Vergara.

-¿Te gustaría volver a Viña, a lo maldito?

“Sería bonito”.