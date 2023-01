Euphoria: esto es lo que se sabe de la temporada 3 de la serie protagonizada por Zendaya

A inicios del 2022, los fans de Euphoria quedaron con un sabor agridulce con el final de temporada de la serie, que fue tendencia durante cada domingo en redes sociales. ¿Lo positivo? HBO renovó la producción a una tercera temporada.

Tras varios meses donde Zendaya ha obtenido reconocimiento por su actuación como Rue, los fanáticos están ansiosos por saber cuándo se estrenará los nuevos episodios de la serie creada por Sam Levinson.

En una declaración oficial, Francesca Orsi, vicepresidenta de programación de HBO, dijo: “Sam, Zendaya y todo el elenco y el equipo de Euphoria han llevado la segunda temporada a alturas extraordinarias, desafiando la convención narrativa y la forma, manteniendo su corazón.

“No podríamos estar más honrados de trabajar con este talentoso y talentoso equipo o más emocionados de continuar nuestro viaje con ellos en la tercera temporada”.

En una publicación compartida de HBO y Euphoria confirmaron la realización de una tercera temporada, pero ¿qué se sabe de los nuevos episodios?

Tercera temporada de Euphoria

Lo primero que se supo de la nueva temporada es que Barbie Ferreira no continuará con su papel de Kat, tras problemas con Levinson en la segunda temporada.

Contrario a Ferreira, el resto del elenco conformado por: Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Alexa Demie (Maddy), Algee Smith (Chris), Sydney Sweeney (Cassie), Maude Apatow (Lexi) y Dominic Fike (Elliot), confirmaron su presencia en los nuevos episodios.

Sobre el rumbo que tomará la tercera temporada se sabe muy poco, dado que quien encabeza el desarrollo de la trama es Sam Levinson, quien ahora está por estrenar la serie ‘The Idol’.

Sin embargo, algunos actores han revelado por donde le gustaría que fuera la historia. Uno de ellos es Emmy Colman Domingo, quien interpreta a Ali, que dijo lo siguiente:

“No sé qué va a hacer, pero sé que Sam [Levinson] tiene algunas ideas realmente grandes sobre la tercera temporada”, dijo Domingo al medio Out. “Creo que Sam es el tipo que conozco, una vez que crees que sabes lo que es el programa, va a sacar la alfombra de debajo de ti. Entonces, sé que eso es lo que le interesa hacer. Así que veremos qué pasa”.

¿Cuándo será el estreno de la tercera temporada?

Este año no va a ser. El actor Eric Dane (que interpreta al padre de Nate, Cal Jacobs) reveló que las grabaciones de la serie se retomarán en noviembre de este año. Por lo tanto, el estreno de una nueva temporada sería a mediados del 2024.

“Acabo de ver algo que decía 2024 que tiene sentido”, dijo. “Quiero decir, volveremos y filmaremos tal vez en noviembre. No sé. No he escuchado. Siempre va a cambiar”, dijo a Variety.

Sin embargo, Production Weekly ha sugerido que los planes para comenzar a filmar en febrero de 2023 ya están en marcha. Si es así, eso significa que todos volverán al set casi exactamente un año desde que se emitió el final de la segunda temporada.