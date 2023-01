No le dio tiempo de cambiarse y llegó vestido de payaso a su clase: así se paga la carrera de abogado

Un joven peruano que trabaja como payaso en fiestas infantiles, le tocaba llegar a la universidad a exponer en su clase, pero resulta que no le dio tiempo de cambiarse y así disfrazado hizo su exposición.

Raúl Rivera estudia la carrera de Derecho, pero para costearla en sus tiempos libres trabaja como payaso, animando fiestas infantiles y sacando sonrisas a niños en hospitales.

Facebook: Raúl Rivera

Raúl le explicó al profesor que llegó vestido de su faena callejera porque estaba sobre la hora y no podía perder su exposición y tampoco la materia.

Rivera publicó una foto en su Facebook donde sale él vestido de payaso junto a sus compañeras realizando una exposición.

El universitario se hizo viral en las redes sociales tras difundir una fotografía en las que aparece frente a su salón de clase con su disfraz de payaso.

El joven es estudiante de la Universidad de San Pedro de Huacho, en Perú, y él mismo compartió las fotografías con su disfraz en su salón de clases.

En su propio perfil de Facebook, Raúl manifestó que está orgulloso de su trabajo y reconoció su esfuerzo por poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Su deseo es ser un ‘excelente abogado’.

“Hoy me tocó exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo... Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado”, escribió el joven.

La mayoría de los usuarios en Facebook comentaron y compartieron conmovido la foto del joven y lo felicitaron por estudiar y trabajar para pagar sus estudios.

“Excelente ejemplo. Serás un gran abogado”, “Felicidades campeón, siempre saliendo hacia adelante con pasos firmes”, “gran ejemplo de perseverancia”, “sigue así que eres ejemplo para futuras generaciones”, son algunos de los comentarios positivos que recibió Raúl, ejemplo de superación para otros jóvenes en Perú.