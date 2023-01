Pamela Anderson revela la propuesta de Sylvester Stallone para que fuera su ‘No. 1 niña’

Se acerca el estreno del documental de Pamela Anderson en Netflix y mientras tanto, siguen surgiendo adelantos de anécdotas de su vida y de sus relaciones amorosas. Uno de los abrebocas es la oferta que según ella misma contó, le hizo el actor Silvestre Stallone.

La artista reveló que el intérprete de ‘Rocky’ le propuso carros de lujo y bienes raíces para que fuera su ‘No. 1 chica’.

“Me ofreció un condominio y un Porsche para ser su ‘No. 1 chica’”, dijo Anderson, de 55 años, en su documental ‘Pamela, a Love Story’, según reseñó New York Post.

Mientras contaba, la actriz se reía, destacando que ella “estaba como, ‘¿Eso significa que hay la número 2? Uh-uh”.

Según sus palabras, Stallone le dijo que era la mejor propuesta que iba a recibir: ‘Esa es la mejor oferta que vas a recibir, cariño. Estás en Hollywood ahora”.

No obstante, Pamela Anderson afirmó que solo quería estar con alguien sintiéndose enamorada. “No quería nada menos que eso”, apuntó.

No obstante, representantes de Stallone negaron las aseveraciones de Anderson a The Post.

“La declaración de Pamela Anderson atribuida a mi cliente es falsa y fabricada… El señor Stallone confirma que nunca hizo ninguna parte de esa declaración”, expuso el representante.

Libro y documental

El documental en Netflix y las memorias de Pamela Anderson se lanzarán este 31 de enero.

La exmodelo de Playboy cuenta detalles de su vida. Relata que sufrió abuso sexual, detalla aspectos de sus relaciones amorosas, entre ellas, que hasta ahora, no ha superado la separación con su primer esposo Tommy Lee, padre de sus dos hijos.

Cuenta lo duro que fue para ella, el escándalo del video sexual con Lee por una grabación que les robaron estando recién casados. Detalla cómo esto la hizo sentir.

“Todos los abogados tenían estas fotos de mí desnuda. Dijeron: ‘Estuviste en Playboy, no tienes derecho a la privacidad’, manifestó.

Agregó que “¿Cómo me cuestionan sobre mis preferencias sexuales y las partes de mi cuerpo y dónde me gustaría hacer el amor cuando es propiedad robada? Me hizo sentir como una mujer horrible, que solo soy un pedazo de carne que esto no debería significar nada para mí porque básicamente soy una puta”.