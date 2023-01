Paty Navidad da lecciones de amor propio luego de que Niurka Marcos la llamó gorda

La actriz mexicana Paty Navidad empezó este 2023 con declaraciones bastante subidas de nivel durante su participación en el programa La casa de los famosos, que se estrenó el pasado 17 de enero, reality show en el que también están Arturo Carmona, Aylin Mujica, Madison Andreson, Osmel Sousa, Nicole Chávez, Dania Méndez, Juan Rivera, La materialista, y otros artistas.

Navidad ha dicho que no pertenece a este mundo, que las mujeres víctimas de violación se buscan su misma desgracia y que tiene el don de la telepatía, por lo que la llamaban bruja cuando era una niña. Sin embargo, a estas controversiales declaraciones se le suma la transformación que ha tenido dentro del set de grabación.

Su apariencia ha cambiado, por lo que ha sido criticada por muchas personas y colegas del medio como la vedette Niurka Marcos, quien emitió fuertes opiniones sobre cómo se ve: “Ay, cómo ha engordado ¿qué le pasó? a Paty tan bella, qué feo cuerpo tiene. (...) La fealdad no es una enfermedad es un estado natural, ella estaba bella, se cuidaba, yo tengo 55 años, y soy una mujer bella porque me cuido todos los días de mi vida”, espetó.

En una de las conversaciones que sostuvo dentro de “La casa de los famosos” le respondió a Niurka: “Soy actriz, no estoy flaca, no estoy bella pero soy talentosa y me considero un buen ser humano… Perdón, pero me da mucha tristeza que la gente solo se concentre en un físico externo y lo que yo he logrado no ha sido por bella sino por talentosa”.

Navidad tiene ha dicho en reiteradas oportunidades que los cambios que ha enfrentado su cuerpo en los últimos años se debe a varios padecimientos que afectan el equilibrio de sus hormonas.

En un encuentro con la prensa el año pasado explicó: “Traigo un problema de tiroides. (...) Yo vengo padeciendo desde hace algunos años, les comenté incluso que tuve un prolactinoma, que no es un tumor maligno, es hormonal. Somos mucha hormona, Ahorita traigo un desorden tiroides pero ya el tratamiento ¡hace dos semanas! (hace 10 meses) Así que ya pronto van a ver el cambio”.

Además le envió un mensaje a la personas que tienen estos padecimientos: “No debemos sentirnos mal las mujeres estamos expuestas a padecer todo este tipo de cuestiones hormonales, pero no significa que no podamos atenderlas y recuperarnos”.

La estrella afirmó antes de entrar al programa de realidad televisada que pondría algunos límites, pues no estará dispuesta a soportar muchas cosas mientras dure su participación: “No me gusta la hipocresía, ni la falsedad, menos las personas de doble o triple cara, así que cuidado, no vayan a despertar mis demonios”, contó en un video que se presentó antes de iniciar el programa.