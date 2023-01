¿Piqué un héroe? Éstas son las red flags de quienes aplauden sus burlas a Shakira

Gerard Piqué quiere ver al mundo arder. Le divierte y le satisface hacerse el que nada le afecta. Un narcisista total.

Mientras Shakira le advierte que ella ya no llora por él sino que “está facturando” su dolor a través de su música, él se ha dedicado a responderle con burlas a las frases que considera son un ataque a su persona.

Es así como ante la frase: “cambiaste un Ferrari por un Twingo”, el ex futbolista se dejó ver conduciendo vehículo marca Renault Twingo hasta el estacionamiento del Cupra Arena de Barcelona donde se juega su competencia de futbol.

Shakira desde el engaño de Piqué:

-Hizo tres canciones

-Ha ganado 22€ millones (hasta la fecha con esas canciones y sigue)

-Se posicionó como una artista GLOBAL



Piqué desde que engañó a Shakira:

-Usó un Casio

-Usó un Twingo

-Publicó una foto con la amante#Diferencias

Y con “cambiaste un Rolex por un Casio”, no dudó en presumir que estaba usando un Casio durante una transmisión del programa Chup Chup Kings y hasta bromeó con que la marca patrocinaría a la Kings League, liga de fútbol creada en 2022 por él mismo.

La última movida del ex futoblista ha sido “la gota que derramó el vaso” pues finalmente publicó una fotografía al lado de Clara Chía, la mujer con la que engañó a Shakira.

Los comentarios de indignación que desató se perdieron entre quienes celebraron la movida, poniendo al jugador como “un campeón de campeónes” pese a su patanería.

“Qué bueno, todos merecemos ser felices y estar bien, si ya no era feliz con Shakira, no era a fuerzas que se quedara con ella”. “Déjenlos ser felices”. “El caso es que el no quería seguir con Shakira...dejenlo en paz”. “Me alegro mucho por Pique continuo su vida y sabe decir Adios”, se lee en redes sociales.

Sí, aplaudir las acciones de Piqué está lleno de red flags. Es momento de ponerlas sobre la mesa para que te cuides de esos posibles traidores.

Quienes le aplauden, están normalizando la infidelidad

En efecto, todos tienen derecho a volver a enamorarse y seguir con su vida pero no a costa del dolor de otro. Piqué le fue infiel a Shakira y con destruyó el hogar que habían construido. No es obligación quedarse donde uno ya no es feliz pero si ya no quería estar ahí, había muchas medidas que se podían tomar, no esperar a romper la relación sumando una tercera a la ecuación como lo hizo.

Están haciendo creer que traicionar a tu pareja está bien

Traicionar a tu pareja nunca será normal ni estará bien. Las relaciones se basan en la confianza y el engaño es un abuso de ésta que rompe un acuerdo que tenían dos personas.

Están pasando por alto las actitudes de un narcisista

Los narcisistas son arrogantes pero también inseguros y temerosos. Esto se puede ver cuando actúan como si fuesen superiores a todos. Estos definitivamente no son buenos compañeros pues muestran conductas manipuladoras e hirientes y es menos probable que se comprometan a largo plazo.

Están diciendo que no importa destruir un hogar porque al menos “él encontró la felicidad”

Una infidelidad no sólo es engañar a la pareja, es destruir un hogar y con ello, afectar a los hijos que tengan en común. ¿Cómo eso podría estar bien? Cuando hay hijos de por medio en una ruptura por infidelidad, la situación se puede complicar pues les enseña una idea equivocada de lo que es una relación y puede llevarlos a repetir patrones.