Rostro de bebé de Evaluna ‘al descubierto’ en ‘Los Montaner’: fans los acusan de lucrar con Índigo

Evaluna Montaner ha estado en la mira desde hace varios meses y es que entre el estreno de los episodios de la serie Los Montaner y sus decisiones en torno a su bebé, internautas no han dejado de criticarla.

Desde el momento en que nació, Evaluna junto con Camilo decidieron que no mostrarían su rostro, defendiendo que respetarán la privacidad de su bebé. El nombre Índigo también generó controversia ya que no era específico de niño o niña. Fue a finales de 2022 que la pareja anunció que no querían etiquetas para Índigo por lo que sería un bebé no binario.

“Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es solo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, aseguró la pareja al programa Al rojo vivo.

Esto ha sido un choque con la primer publicación en la que anunciaron el nacimiento, pues Camilo especificó que se trataba de “una niña feliz y curiosa”. Por su parte, Ricardo Montaner, padre de Evaluna, también se ha referido a Índigo como “ella”.

“Ella y yo nos vamos de vacaciones… #IndigoySuAbuelito”, escribió Montaner en la descripción de una fotografía donde carga al bebé.

Ahora con el cantante compartió un video del episodio de Los Montaner, For Better or Worse, This is Your Family, en el que se muestra los últimos momentos del embarazo de Evaluna y el nacimiento de Índigo.

El episodio dividió opiniones entre los fanáticos ya que mientras algunos celebraron que por segundos se puede ver el rostro del bebé, otros los acusaron “estar lucrando”.

“Por eso será que no mostraban la cara de la niña, porque tenían entre cejas esta serie”; “¿Bebé en venta o algo así? Cosas de divos, pagar para verla”; “Obviamente están esperando hacer $$$ con la revelación del rostro en futuros episodios”; expresaron algunos.

También señalaron que “ni ellos se ponen de acuerdo” con el tema del género de Índigo pues en un momento Evaluna dice estar ansiosa por saber si es “niña o niño”. “Lástima que se desviaron del camino, ni ellos ya saben si es niño o niña”; “Esa niña sí nació donde no debía haber nacido, pobre niña con esos padres que no saben ni dónde están parados”; “No entiendo para qué querían saber si era niño o niña si de todas maneras, sin el consentimiento de la niña le pusieron un nombre horrible y la declararon no binario”; “Por qué Evaluna dice: ya quiero saber que serás niño o niña, si ya decidieron ellos que sea un hijo binario”.