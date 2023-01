Se filtra beso entre Bad Bunny y Gael García Bernal para una nueva película

Al parecer a Bad Bunny le habría gustado el mundo de la actuación. El popular reggeatonero fue visto con una grandísimo del cine y la televisión como lo es Gael García Bernal, quien estará regresando a la pantalla grande para ser protagonista en Cassandro, película dirigida por Roger Ross Williams que nos presentará la vida del famoso luchador.

En unas nuevas imágenes que se filtraron en la web y que ya se han difundido en las redes sociales, se vio al actor mexicano compartiendo escena con el cantante puertorriqueño, en lo que será un acalorado beso entre los personajes que ambos interpretan en la cinta.

SE FILTRAN IMÁGENES DE BAD BUNNY BESANDO A OTRO HOMBRE



Circula en redes sociales unas fotografías donde se ve a Bad Bunny besando al actor mexicano, Gael García. Las imágenes son parte de la película "Cassandro", basada en el primer luchador profesional en declararse gay. pic.twitter.com/Tg4gzCTeiO — Diario La Huella (@LaHuellaSV) January 25, 2023

La historia de Saúl Armendariz, mejor conocido como Cassandro, es conocida por muchos. Se trató de un luchador profesional de ascendencia mexicana nacido y criado en El Paso, Texas que pasó mucho tiempo en Juárez, tierra natal de su familia. Siendo tan solo una adolescente tomó la decisión de abandonar la escuela y comenzar su carrera en el ring; además de Cassandro, también fue llamado el Exótico, Rosa Salvaje, Mister Romano y Satánico del Exótico. Al formar parte de los llamados luchadores Exóticos, muy de vez en cuando optaba por luchar utilizando un atuendo drag y caricaturizando a la cultura LGBTQ+. Armendariz es abiertamente gay.

Al retratar con fidelidad la vida del famoso luchador, la película de Cassandro mostrará los aspectos íntimos de su vida, incluyendo sus relaciones con otros hombres. Es por eso que Gael García tiene una escena de beso junto a Bad Bunny; las fotos del momento ya están atravesando las redes sociales, generando comentarios entre los usuarios.

Gael García Bernal es un destacado actor mexicano, conocido por sus papeles en películas como Babel, Cartas a Julieta, Coco, Y Tu Mamá También y El Crimen del Padre Amaro. Gael obtuvo el Globo de Oro a Mejor actor de serie de televisión en comedia o musical por su trabajo en Mozart in the Jungle de Amazon Prime Video y recientemente protagonizó el cortometraje largo de Marvel, Werewolf by the Night.

Por su parte, Bad Bunny es más conocido en el ámbito de la música urbana latinoamericano, siendo uno de los artistas latinos más relevantes de los últimos años. Sin embargo, esta no sería la primera actuación de “Benito”, pues ya lo hemos visto en Narcos: Mexico, así como también su más reciente colaboración con Brad Pitt, en la cinta de acción Tren Bala.

Cassandro se estrenó este pasado 20 de enero en el Festival de Cine de Sundance. Aunque ya está recibiendo comentarios positivos entre los asistentes, todavía se desconoce cuándo podría estar llegando a los cines de Latinoamérica.