Shakira es la peor pesadilla de los Piqué: así ha padecido la familia por su venganza

Shakira tuvo que vivir distintos desplantes y humillaciones por parte de sus ex suegros Monserrat Bernabéu y Joan Piqué, quienes presuntamente no estaban de acuerdo con su relación con Gerard Piqué al ser 10 años mayor que él y no ser catalana.

Fueron 12 años los que compartió la colombiana junto al padre de sus hijos y hasta tuvo que convivir con sus exsuegros de vecinos, por lo que ahora les ha declarado la guerra para desquitarse lo que le hicieron vivir y la traición por recibir a Clara Chía Martí, la novia de su hijo, en su hogar.

Ahora son los Piqué los que han tenido que aguantarse la venganza de su ex nuera, quien les ha dado con todo, al punto de convertirse en su peor pesadilla.

Shakira y sus golpes a la familia de Piqué

Les lanza con sus letras

Durante su session con Bizarrap, la cantante no dudó en lanzarle una indirecta a Piqué y a su madre al cantarle “me dejaste de vecina a la suegra”, demostrando la poca afinidad que mantienen.

Acoso de sus fans

Los fans de Shakira se han convertido en otra de las pesadillas de los Piqué pues son perseguidos y atacados a cualquier lugar que vayan mientras le cantan sus letras para hacerles saber el rechazo que se ganaron por aceptar las infidelidades de su hijo.

La bruja en su balcón

Tras el éxito de su session la famosa colgó una bruja en su balcón mirando directamente a la casa de sus exsuegros, posiblemente para Monserrat o para la misma Clara Chía.

Coloca un muro

Para terminar de cortar toda relación con ellos decidió construir un muro. Recordemos que al ser vecinos, la mansión se conectaba desde el jardín y ahora Shakira busca a toda costa alejarlos de ella.

Le prohíbe a sus hijos llamarlos abuelos

La estocada final de la diva de 45 años, ha sido prohibirle a sus hijos llamar abuelos los padres de Piqué ante las constantes traiciones a las que la sometieron, situación que ha afectado a los abuelos.