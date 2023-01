Así fue el entrenamiento físico de Dwayne Johnson para interpretar a Black Adam

Uno de los grandes proyectos de DC para el 2022 fue Black Adam, una película donde Dwayne Johnson hizo todos los esfuerzos para que la película formara parte esencial del nuevo renacimiento de la casa de superhéroes.

Sin embargo, la realidad del proyecto, que trajo de nuevo a Henry Cavill como Superman, es que fue un fracaso taquillero que eliminó cualquier posibilidad del personaje.

A pesar del gran fracaso del proyecto de DC, La Roca no se arrepiente de todo el empeño que colocó en el personaje.

Parte de ese empeño fue desde participar en las promociones de la cinta, así como el entrenamiento físico al que se sometió.

“Fue el entrenamiento más duro”

El actor explicó que el entrenamiento para el papel se estaba volviendo bastante difícil y considera que este es el período de entrenamiento más difícil de su vida.

En una entrevista con Men’s Journal, declaró:

“El entrenamiento que hicimos para esta película fue el más arduo que he hecho en mi vida. He sido un afortunado hijo de puta a lo largo de los años para prepararme para algunas competiciones y juegos realmente grandes. Obtener luz verde para Black Adam fue una oportunidad única en la vida para elevar el listón una vez más. Que trabajamos con Dave, queríamos aportar una filosofía y metodología completamente nuevas a la forma en que me esfuerzo en el gimnasio”.

Que una persona como Johnson, cuyo principal atractivo es precisamente su tonificada figura, diga que tuvo dificultades para ajustarse con respecto a músculo con el personaje de Black Adam, habla de su esfuerzo para obtener mejores resultados en la cinta.

Según los informes, el actor de Black Adam redujo su dieta a un nivel muy básico e incluso limitó su consumo de agua y sodio. Y a pesar de que se estaba volviendo difícil para Johnson seguir la dieta después de una extensa sesión de entrenamiento, finalmente valió la pena. El aspecto seco del actor debido a la falta de sodio y agua ayudó a que sus ganancias salieran aún más.

A pesar de ese esfuerzo, el proyecto no pasó la prueba y James Gunn y Peter Safran, los nuevos directores creativos de DC, le comunicaron al actor que su personaje no formará parte del nuevo universo cinematográfico que están diseñando para la competencia de Marvel.