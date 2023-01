“Creo que se debe separar al artista”: Denisse Malebrán defendió homenaje a Benjamín Mackenna de Los Huasos Quincheros

La cantante Denisse Malebrán está dando qué hablar luego de escribir una columna de opinión en La Tercera respecto al reconocimiento que se le debía dar a Benjamín Mackenna, histórico integrante de Los Huasos Quincheros que falleció el 14 de enero pasado y de quien aseguró, más allá de sus pasado político y apoyo al Golpe de Estado en 1973, no se le debía quitar el derecho de ser un importante artista en la música chilena.

Tal como consigna TIempo X, este tema causó harto debate entre varios artistas. Sobre todo para Quilapayún que criticaron a sus colegas de rubro luego que “lloraran” al “siniestro personaje” que representó Benjamín Mackenna, como se puede ver en su publicación en Facebook.

Facebook Quilapayun

Por este motivo, la líder de Saiko volvió a referirse a la polémica partida del folclorista y ratificó sus dichos, asegurando que se trata más de un acto humanitario que político respecto a la figura de Mackenna.

“Yo no espero que me encuentren la razón en nada porque yo no creo tenerla. Tengo una postura frente a esta temática y creo que se debe separar al artista. Yo creo que juzgarlo fuera de tiempo es poco justo, entendiendo lo que también pasó con el Estallido”, expresó Denisse Malebrán a TiempoX, refiriéndose a que los artistas, en el contexto social ocurrido en octubre del 2019, “se iban poniendo de quién estaba a favor o quién estaba en contra”.

“Yo no quiero bajarle el perfil a lo doloroso que puede ser para algunas personas, con todo derecho, que haya trascendido lo que más reclama la gente, que Los Huasos Quincheros hicieron una rutina humorística que era el “Patito Chiquito”, burlándose de la muerte del presidente (Salvador Allende)”, agregó la cantante.