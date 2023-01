Esto dijo Alejandro González Iñárritu de las películas de superhéroes

Las películas de superhéroes realizadas tanto por Marvel como DC transformaron la industria del cine a niveles que ahora es considerado como un género a parte dentro de la categorización de las cintas. Sin embargo, eso no lo libra de poseer críticas por parte de los cineastas.

El caso más reciente es del director mexicano, ganador del Oscar, Alejandro González Iñarritu, quien aprovechó un encuentro con la prensa para explicar su opinión sobre las historias de superhéroes que son llevadas a la gran pantalla.

“Veo héroes todos los días. Veo gente hermosa realmente pasando por situaciones muy difíciles y haciendo cosas increíbles. Y esa es la gente con la que me conecto. Pero este tipo de héroes de superpotencia, ¿realmente necesitamos eso?”, dijo González Iñarritu quien calificó a esos personajes como ‘figuras tristes’.

“Si necesitas eso, ¿falta algo ... en lugar de admirar lo que tenemos, las posibilidades que tenemos?”, añadió.

Críticas de directos a las películas de superhéroes

Las cintas de Marvel han tenido una fuerte repercusión mediática y a nivel de taquilla, al posicionarse cada año, con las películas más preferidas por la audiencia, pero al mismo tiempo, grandes directores del cine han protagonizado críticas directas contras esos estudios.

El más popular es Martin Scorsese quien señaló que las cintas de Marvel no eran cine, sino que eran una pieza de exclusivo entretenimiento.

A ese comentario se le sumó el de Quentin Tarantino quien culpó a esas cintas de acabar con las ‘estrellas de Hollywood’, al encasillar muchos actores con un solo personaje.

El mismo Iñarritu en el 2014, señaló que las películas de superhéroes eran un “genocidio cultural”. El comentario se produjo antes del lanzamiento de “Birdman or (the Unexpected Virtue of Ignorance)”, una comedia negra sobre una ex estrella de una trilogía de superhéroes (Michael Keaton) que intenta revivir su carrera tratando de montar una obra de Broadway. “Birdman” se llevó a casa varios premios Oscar, incluyendo mejor película.