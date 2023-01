“Hay jóvenes que no cachan qué es un ministro”: Daniel Alcaíno se defiende después de pifias a Yerko Puchento

Un duro momento vivió el comediante Daniel Alcaíno con su personaje Yerko Puchento, tras ser abucheado en su presentación de ayer en el Festival de Puente Alto. Esto causó aún más conmoción en el mundo del espectáculo debido a que el actor es una de las cartas del humor para la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

El comediante habló sobre esta situación con Mauricio Pinilla en su programa “Fuera del área”, de acuerdo a lo adelantado por el portal TiempoX. “Fue una prueba de fuego, un callejón oscuro porque iba preparado para otro público, como Lucho Jara, Gondwana”, comentó.

“Entonces, tengo 50 años y el humor es bastante diferente, nosotros nos dirigimos al menos para la gente adulta, casada, que padece las cuentas y lo político”, agregó.

“Hay jóvenes que obviamente están en el teléfono no ven política y no cachan qué es un ministro. Si hablo de Izkia, el avión de la Izkia, no cachan. No le quiero echar la culpa al público, fue difícil, pero creo que, si pasamos esa prueba de fuego, estamos preparados para Viña”, continuó el humorista.

Además, Daniel Alcaíno mencionó que igual siente respeto ante este desafío de hacer reír a la Quinta Vergara. “Nunca he actuado para 20-25 mil personas, entonces es complicado porque a veces uno tiene que esperar esa risa para tirar el siguiente chiste”, afirmó.

“Se tiene que estar muy consciente que el elástico no se guatee ni se corte. Es mantener el elástico tenso con el público, que esté rico y a veces, cuando la pausa se convierte en bache, es peligroso”, señaló el actor que da vida a Yerko Puchento.