“Le quiebro una pata y el día del pi** juega a la pelota”: Paty Cofré empatizó con Shakira y le mandó un rosario a Piqué

Si hay alguien que es buena para la chu*** y el palabreo es Paty Cofré, y Jean Philippe Cretton lo tenía más que claro. Por esto, en el check in de “Podemos Hablar”, el animador le pidió que empatizara con Shakira y que le mandara un verso de quince segundos al infiel Gerard Piqué.

“Pucha me faltaría, tendría que ser más de quince segundos”, partió advirtiendo la comediante, así que el programa le dobló el tiempo y dejó que Cofré le diera rienda suelta a su lengua. “¿Piqué el nombre? más encima tiene un nombre más feo que la cresta”, siguió.

“Si me viene a mi cag** así, me deja con dos crías y se va con una que tiene el ch*** más chico, ni cag****. Le saco la concha******, le quiebro una pata y el día del pi** juega a la pelota, no va a jugar nunca más a la pelota el hueón”, agregó la comediante.

“¿Qué se ha creído? Me sacó chispa y después me bota, esa huea no la aguanto. Qué se vaya a la chu*** el concha******”, terminó la comediante, quien hizo reír al animador durante todo su descargo. “Deberías haber asesorado a Shakira porque yo creo que fue muy suavecita la canción”, comentó Jean Philippe.