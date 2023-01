Martín Cárcamo protagoniza divertido momento en “Qué dice Chile” por broma de productores

Martín Cárcamo fue víctima de una ingeniosa broma por parte de la producción del programa “Qué dice Chile”, ante la cual el conductor supo enfrenar de un modo simpático y divertido, según recoge Página 7.

Se trató de una pregunta que debía hacerle a las participantes, que lo puso en aprietos. Antes de leerla, aclaró que “los guionistas se han encargado de mostrar sólo lo malo y lo feo de este animador. Y hoy no han hecho una excepción”.

Primero leyó la pregunta en silencio y se rehusaba a pronunciarla en voz alta. “No, no voy a hacer esta pregunta, no me interesa”, aseguró, y caminó por el set del espacio televisivo.

A continuación, llamó a una de las productoras para que le acercara el libro de reclamos del programa de concursos de la señal privada. “Señor director, Felipe Morales, sus preguntas valen champiñón”, consignó Cárcamo.

Al final, optó por hacer la pregunta, aclarando que era “en contra de mi voluntad”. “Ojo con las respuestas, porque me pueden herir”, advirtió el periodista a los participantes.

La pregunta incómoda

La pregunta era: “Menciona algo que crees que Martín Cárcamo tiene chico y feo”, que luego de leerla despertó las risas en el estudio.

Entre las respuestas que dieron las participantes estuvo la boca, el trasero, los ojos y los dedos, pero también sus partes íntimas.

“No aguanto más esas preguntas. Estoy cansado, agotado. Hoy voy a llegar a la casa y cuando me desnude, me miraré al espejo y voy a llorar… y yo que lo encontraba tan bonito”, bromeó Martín.

“Me están destruyendo. Casi 30 años de carrera televisiva para llegar a esto”, remató con humor.