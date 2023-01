The Other Black Girl en Hulu: de esto se trata la serie inspirada en una de las novelas más vendidas del 2022

El plan de Hulu para este año es extender sus proyectos originales dentro de su plataforma, es por eso que además de continuar con How I Met Your Father, desarrollar series como Extraordinary y producir un documental llamado The 1619 Project, ahora se le suma una nueva serie llamada ‘The Other Black Girl’.

La nueva serie está basada en un bestseller homónimo del New York Times de Zakiya Dalila Harris, lanzado en el 2021 y que tuvo gran repercusión durante el año pasado.

El libro publicado en 2022 ha sido recibido con elogios desinhibidos por el éxito de Harris en capturar el racismo, el sexismo y la política de clasismo a menudo tácitos dentro de industrias aparentemente progresistas.

Muchos calificaron su historia como thriller satírico y de suspenso.

Detalles de la nueva serie de Hulu

¿De qué trata la historia?

La sinopsis del libro es la siguiente:

La asistente editorial de veintiséis años, Nella Rogers, está cansada de ser la única empleada negra en Wagner Books. Harto del aislamiento y las microagresiones, se emociona cuando Hazel, nacida y criada en Harlem, comienza a trabajar en el cubículo junto al suyo. Sin embargo, acaban de comenzar a comparar los regímenes naturales de cuidado del cabello, cuando una serie de eventos incómodos eleva a Hazel a Office Darling, y Nella se queda en el polvo.

¿Cuál es el elenco?

Variety anunció recientemente a Shakirah DeMesier, Langston Kerman y Cassi Maddox como parte del elenco habitual. Uniendose a a los habituales de la serie previamente anunciados Sinclair Daniel, Ashleigh Murray, Brittany Adebumola, Hunter Parrish, Bellamy Young y Eric McCormack, y las estrellas invitadas recurrentes Garcelle Beauvais, Brian Baumgartner, Alyshia Ochse y Kate Owens.

Detrás de cámara los nombres que aparecen en esta producción son: Rashida Jones, Temple Hill (Marty Bowen, Wyck Godfrey), Adam Fishbach, Zakiya Dalila Harris quienes servirán como productores ejecutivos con Jordan Reddout y Gus Hickey como showrunners y productores ejecutivos. Onyx Collective produce la serie para Hulu.

De momento se desconoce los inicios de grabación y posteriormente el estreno de la serie.