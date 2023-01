“Volver a la televisión para mí es como todo de nuevo”: Nicole Moreno confirmadísima para “Aquí se baila”

Por fin se confirmó lo que se especuló por semanas, Nicole “Luli” Moreno, nuestra reina del fitness, será una de las participantes del programa “Aquí se Baila” de Canal 13. La modelo es una veterana de los estelares de baile habiendo participado en “Bailando” en 2016, y “Fiebre de baile” en 2009 y 2011.

“Amo bailar. Lo voy a dar todo, con mucho amor y pasión”, adelantó la exreina de Viña. Durante estos años, Nicole se ha dedicado a cultivar una carrera en el mundo del fitness, donde ha sido ganadora cinco veces de premios a nivel nacional e internacional. “El deporte para mí es mi pasión. Creo que estoy en mi mejor momento y por fin hago lo que me gusta. Me siento una mujer power y orgullosa de mí misma”, señaló.

Luli tenía contemplado ir a Estados Unidos para representar nuevamente a Chile como fit model, pero no se resistió a este ofrecimiento. “Llegó esta oferta y, como me apasiona el baile, acepté, y tuve que cambiar todo mi método de entrenamiento y de alimentación. Lo cierto es que esta disciplina me enamoró de tal manera que, si puedo complementarlo con el baile, es ideal”, comentó Moreno.

Ella señaló que su nuevo físico tonificado y muscular, podría jugar a su favor a la hora del baile debido a que tiene más energía que antes y se nutre mejor, tal como lo ha notado en los ensayos. “Cuando hay una energía distinta, y un equipo rico y positivo, todo fluye. Estoy contentísima con mi coach y mi bailarín, y los demás participantes son todos secos”, aseguró.

El regreso de Luli a la televisión

Nicole Moreno regresa en gloria y majestad a la televisión tras años de ausencia. Ella tuvo una efímera participación en “El discípulo del chef”, y duró un par de semanas en el espacio de cocina.

Pero esta es la oportunidad para que Luli vuelva con todo. “Volver a la televisión para mí es como todo de nuevo. Yo creo que la gente me pedía volver”, reveló.

De igual forma, la exchica reality destacó el cariño que siente de la gente a través de las redes sociales. “Estoy feliz porque me lo hacen saber todo el tiempo”, comentó.

“Tengo seguidores power de la nueva generación, jóvenes de 20 o 25, y me muestran su amor, me dicen que por mí empezaron a ir al gimnasio. Me encanta incentivar a la gente a que nutra su cuerpo. Quiero ser una referente del ‘querer es poder’”, terminó Nicole Moreno.