“¡Bum, bum!”: Mauricio Pinilla da pase gol a Yerko Puchento para show en Festival de Viña

El ex futbolista Mauricio Pinilla y animador del programa “Fuera del área” de Agricultura TV entrevistó al actor Daniel Alcaíno respecto al debut que tendrá en el Festival de Viña del Mar en febrero, con su personaje Yerko Puchento. Y fue en esa animada conversación cuando el ex futbolista de Universidad de Chile le dio la venia al comediante para que lo utilice en su rutina.

Fue en el momento que el exactor de la serie “Los 80″ comentaba sobre su futura presentación y extenso libreto de más de 50 páginas que Pinilla, por iniciativa propia, lo autorizó para que lo “agarrara para el hueveo”.

“Sabes qué, te autorizo a que me agarrís para el hueveo en Viña”, le señaló serio, mirándolo a los ojos y dándole un apretón de manos, en señal de que era un compromiso de caballeros.

“Hace años que aprendí a reírme de mí y con eso tengo la vida resuelta”, le explicó el deportista, quien desde tiempos mozos ha tenido una relación no deseada con la farándula, debido a diversas polémicas.

Ante esto, Alcaíno le dijo que se abstuviera a las consecuencias y que “menos mal que la Shakira no andaba con vos”, en relación a las canciones que ha compuesto la colombiana contra su ex Gerad Piqué, por dejarla y serle infiel con Clara Chía.

“Saca como cinco discos....tendré que comprarme como 14 Twingo y 20 Casios”, bromearon.

“Hubo tanto amor”

Pero no todo fue chacota, puesto que también abordaron la reciente separación con Berta Lasala.

“Yo tenía una relación con Berta hace 21 años, tenemos un hijo, pero fue conversado. (…) No hay infidelidades, no fue por algo en específico...Todavía vivimos juntos, compartimos la misma casa, pero claro, somos amigos y no somos pareja”, explicó.

También reflexionó sobre esta relación al decir que todo “son procesos y el tiempo lo dirá, no sabemos y hay que vivirlo. En algún momento vamos a vivir en casas separadas y ahí viene también como decía mi abuelo ‘el caldo de cabeza’, si es que la echo de menos o no la echo de menos, el tiempo dirá”.

Con respecto a una posible reconciliación, respondió que “nunca se sabe, si la vida da tantas vueltas, y en una relación donde hubo tanto amor, con Berta viví una vida hermosa, tenemos un hijo hermoso y ahí estamos”.