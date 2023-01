Javiera Acevedo se emociona al recordar a expareja en episodio de “Milf”: “Me da pena”

Javiera Acevedo llegó a emocionarse al recordar a su expareja durante el capítulo de este jueves de “Milf”, según recoge Página 7.

La situación se originó cuando las panelistas del programa de TV+ abordaron el tema sobre cuánto se demora una persona en superar una pena de amor.

Fue durante esta conversación que la actriz admitió que recientemente había soñado con su expareja. “Ahí me vuelvo a pegar. No era nada comprometedor, pero estaba con él y lo pasaba muy bien”, reconoció.

Él no se decidía a comprometerse

“Me dio nostalgia, porque fue un amor que no pude terminar tan bien”, añadió acerca de esa vivencia.

En ese sentido, confesó que cuando sueña con él “me quedo pensando, y digo (con cara de decepción): ‘Pucha’”.

Javiera explicó que fue ella quien optó por terminar la relación, pues él no se decidía a comprometerse. “Esto iba a seguir como una amistad con ventaja que yo no quería”, relató.

“Siempre sufro por esos temas ahora de grande. Dejo las cosas cuando no me gustan como están, por un bien mayor, que soy yo”, concluyó sobre este aspecto.

Fue entonces cuando Acevedo se emocionó y su compañera de panel Francesca Conserva sale del estudio y regresa al instante con un pañuelo.

“Eso me duele, pero siento que a la larga me va a hacer mejor. Siento que esa es mi etapa más madura. Me da pena”, reflexionó finalmente.