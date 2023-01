¿Mucho Netflix?: Junior Playboy asegura ver “cosas extrañas” y ya no ser “humano”

El siempre irreverente exchico reality, José Luis Concha, conocido como Junior Playboy, sorprendió con supuestos encuentros paranormales con seres “divinos” en el Cajón del Maipo, debido a “viajes astrales que uno va teniendo en la vida…”, reveló, ante las risas de incredulidad, consignó ADN.

Sin embargo, aseguró que su historia es cierta y fue corroborado por otra invitada al programa, que también dijo tener conexión con “cuatro razas” de extraterrestres.

La experiencia, dijo haberla tenido “en el Cajón del Maipo, en Baños Morales (…) Son altos, son seres divinos. La existencia de que somos nosotros mismos, pero cuerpos más grandes, seres perfectos (…) Me pude comunicar con ellos telepáticamente”, aseguró.

“Conversamos bastante. Yo les pedía disculpas por mis hermanos de acá en la Tierra. Siempre son buenos para cochinear, botan colillas de cigarro, estamos destrozando (…) Por toda la gente que ha hecho desorden acá. Ellos están para cuidar la Tierra. La Tierra se hubiera destruido a qué rato, compadre, si no es por qué están ellos aquí”, explicó.

“Ya no me siento humano”

Además, contó “San Junior”, su nuevo nombre, que lo contactaron “para que yo trate de una u otra manera dar una información. Cuesta por la imagen que he tenido de antes. Que soy travieso, que soy farandulero, todo eso, pero yo hoy en día soy otro. Yo soy un maestro. Y quiero que se me respete como tal. Como un maestro, no como un payaso circense”, expuso.

“Yo soy la misma persona. Lo que pasa es que evolucioné. Llegaron unos despertares en mí que me cambiaron totalmente (…) Yo en lo personal, ya no me siento humano. No sé cómo explicarlo, porque es difícil llenar todas las bocas o hacerle entender a todas las personas”, complementó enseguida.

“Eso tiene que ver con la quinta dimensión que está activándose en todo el mundo, no es solo él. Mucho gente está activa y la energía está haciendo un cambio fuerte en o humano”, agregó la invitada.