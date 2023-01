Profe Campusano criticó a ‘Chiqui’ Aguayo y lanzó feroz advertencia a Belén Mora para Viña: “Mucho cuidado”

Invitado por la alcaldesa al Festival de Las Condes, instancia donde el profe Jaime Campusano aprovechó de analizar a dos reconocidas comediantes nacionales: ‘Chiqui’ Aguayo y Belén Mora. Esto en conversación con Página 7.

Primero habló de Aguayo, de quien dijo que la encuentra vulgar. “Debo ser machista todavía, conservador, momio, facho, como me quieran llamar. No me agrada la coprolalia en la boca de los hombres y en la boca de ninguna persona, fuera de la situación coprolálica. Es decir, si me pego con un martillo en el dedo, ándate a la chu…”.

Y continuó argumentando. “No estoy ahí con el lenguaje de ella, ni tampoco estoy mucho con su sectarismo e intolerancia. Una vez le conversé sobre Alberto Plaza y ella se metió los dedos en la boca”, contó.

“Eso no lo acepto de nadie. No acepto que me hablen mal de la Paty Maldonado ni de Víctor Jara. Son personas que se han ganado su respeto”, agregó.

Luego, el profe comparó a ‘Chiqui’ con ‘Belenaza’. “Es como la Belén, que también de pronto es insolente y descontrolada”. Y además le lanzó una feroz advertencia a la exMorandé con compañía: “Anoche con lo del Yerko Puchento en Puente Alto, la ‘Belenaza’ que tenga mucho cuidado, con todo el cariño que me merece ella”.

“Ella fue la que dijo que se iba de Chile si ganaba el ‘rechazo’, lo dijo y no se fue. Va a aparecer arriba por favores políticos con la alcaldesa, no lo puede negar”, aseguró y al final Campusano recalcó. “Mucho cuidado, porque los fachos también se están poniendo ‘octubristas’, a su manera”.