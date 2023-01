“Me fue como el pic...”: La triste rutina de Pablo Zúñiga en Festival de Las Condes

El comediante Pablo Zúñiga tuvo una difícil rutina durante el Festival de Las Condes, que no logró conectar con el público, convirtiendo el momento en pifias, escasas risas, problemas técnicos y mucho nerviosismo. Si bien, la trató de remar para sacarla adelante, no pudo convencer a la audiencia y finalmente dio un paso al costado, despidiéndose entre tibios aplausos y animadores que agradecían su “valentía”.

Tras ello, vino la incomodidad del backstage para entregar donde señaló que “sentí que el público está esperando a Palilta, me sentí más complicado yo, no pasa nada, voy a seguir sin pega igual”.

“Pailita es un gran artista que están esperando. Hay que entender que los públicos son distintos, tienen motivaciones distintas todos los días y son respetables, así que no pasa nada”, agregó.

Posteriormente, entregó su sincera opinión en Twitter. “Me fue como el pico”, escribió con todas sus letras.

Durante el tiempo sobre el escenario en el Parque Padre Hurtado, que no superó los 20 minutos, intentó entrar en onda con los modismos que usan los “jóvenes” y realizó varias “videollamadas” con famosos como Diana Bolocco, Pamela Díaz y el propio Pailita, quien debía salir a continuación generando algo de atención. Sin embargo, eran videos grabados e incluso se notaba que leía el libreto desde el celular mientras realizaba las “interacciones”.

Me fue como el pico — Pablo Zúñiga T. (@PabloZunigaTele) January 29, 2023

Reacciones en redes

“Este Pablo Zuñiga siempre ha sido fome y sin gracia alguna. Siempre ha sido pésimo y no sé qué hace cercano a la tv. Nunca me gustó que lo aguantarán en Sábados Gigantes ¡Si es un fiasco, pesado, penca, sin gracia alguna y hasta tonto! un apitutado que no sirve para nada!!”.

“Pablo Zuñiga me cae bien, es chistoso, pero para un programa de tv, de conversación, y no para un festival, menos para el público de hoy, se le ve nervioso. Mi nota...un dos”.

“Eso te pasa por estar mal calibrado. Ser el irreverente frente a Vivi Kreutzberger y a otros fachos de camisa celeste no es un medidor real de talento. Se demuestra que no hay artistas buenos de derecha?”,

“Cuando pensábamos que la rutina de la Nathalie Nicloux era fome y sin hilo conductor viene Pablo Zuñiga con una wea incomprensible #FestivalDeLasCondes”