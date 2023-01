“Eso no le habría gustado...”: Revelan las razones del quiebre entre Mauricio Pinilla y Gala Caldirola

Mauricio Pinilla y Gala Caldirola fueron comentario obligado de los programas y prensa del corazón durante meses. Se decía que la pareja vivía un apasionado romance, pese a que nunca se mostraban juntos.

Según perioditas y hasta algunos cibernautas, la pareja iba viento en popa y algunas pistas daban a entender que la pareja estaba cuidando ese amor. Pero todo se habría derrumbado, como dijeron en el programa Zona de Estrellas, donde aseguraron que el ex futbolista habría vuelto con Gissella Gallardo, su ex esposa y madre de sus tres hijos.

“La pareja que habría vuelto en gloria y majestad, después de un año y un montón de polémicas y conflictos, es Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo”, señaló uno de los panelistas, tal como consigna el portal MiraloqueHizo.

“El acercamiento se habría dado por la muerte del papá de Gissella, que era muy querido por Mauricio”, aseguró la periodista Paula Escobar, quien además agregó que las hermanas de Pinilla se habrían acercado a su ex cuñada acortando la distancia entre el exfutbolista y Gissella.

Toda esta situación habría indignado a Gala Caldirola, quien supuestamente no pudo aguantar ver a Mauricio con su ex pareja. En este tema, profundizó el periodista Sergio Rojas en el último capítulo de su programa de copuchas que realiza en Intagram: “Pinilla la cortó, porque me pueden creer que Gala se habría puesto celosa porque Mauricio fue al funeral de su ex suegro y eso no le habría gustado”.

En el mismo live, Paula Escobar indicó que “Ellos se querían mucho. De hecho las hermanas de Pinilla se volvieron a seguir con Gisella Gallardo. Ellas también fueron al funeral. Es más, hubo un momento de unión”.

Gala Caldirola se habría puesto muy celosa, cosa que Pinilla no toleró y fue la gota que rebalsó el vaso poniéndole punto final, según relataron los periodistas Rojas y Escobar.

Por lo mismo, aseguraron que Mauricio Pinilla estaría jugándosela por retomar su relación con Gissella, mientras que la española se habría escapado al sur del país para relajarse con su pequeña hija.