No aguantó tanta presión: Clara Chía fue llevada al hospital por esta razón

Pese a que Clara Chía ha sido una de las mujeres más criticadas y rechazadas por el mundo entero desde que se unió a Piqué, hay quienes tienen su corazoncito y están, ahora más que nunca, preocupados por ella, pues parece que no la está pasando muy bien.

Y es que según revelaron las llamadas “Mamarazzis” en su podcast, esta joven de 23 años fue llevada este fin de semana a un reconocido hospital de Barcelona para ser atendida de urgencia, ya que según dijeron los médicos, ella estaría pasando por una crisis de ansiedad muy fuerte debido a todas las presiones que le ha tocado vivir sobre todo desde que surgió el rumor de que el deportista estaría saliendo con una abogada llamada Julia Puig.

El bullying o maltrato mediático que ha recibido esta chica durante estos meses le podría haber generado este cuadro con el que estalló hasta el punto de que tuvo que asistir con su amado, pues hasta ahora es la única persona que le ha demostrado afecto.

Clara Chía está sufriendo de ansiedad

Esto también refuerza la noticia que surgió luego del estreno del BZRP Music Session número 53 en el que Shakira descargó toda su rabia contra Clara Chía y Piqué, pues a pocas horas de su lanzamiento se corrió el rumor de que la estudiante de relaciones públicas habría sufrido un desmayo al escuchar este tema, pero lo peor es que no contó con el apoyo del exfutbolista, pue éste se encontraba fuera de Barcelona y no le quedó más que pasar este duro golpe sola.

Esto incrementó su preocupación, así como tensiones por lo que no es de extrañar que ahora que ha sido más señalada y cuestionada que nunca haya reaccionado de esta forma. Incluso, las “Mamarazzis” reiteraron que éste no era el mejor momento para esta chica quien ha evitado a toda costa exponerse de más, pues se tenía previsto que el pasado sábado 29 de enero ella asistiera junto con su novio al concierto del grupo catalán Oques Grasses, en el Palau Sant Jordi, pero ella se negó pues no se encontraba apta para recibir una vez más alguna crítica o reacción negativa de los asistentes hacia ella, sobre todo luego de que publicó la foto oficial de esta pareja, pues se incrementó el odio por ella.