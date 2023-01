“Quería a mi papá vivo, lo quería fuerte, que me protegiera”: Pancha Merino y la fuerte partida de Ernesto Merino

Pancha Merino fue la nueva invitada en el programa “Todo por ti”, en donde la actriz tuvo una sincera y emotiva charla junto a Cecilia Bolocco sobre su fallecido padre, Ernesto Merino.

Cabe recordar que el publicista falleció el pasado 5 de septiembre del 2015 a causa de un agresivo y avanzado cáncer, el cual fue descubierto solamente unos meses antes de su muerte.

“Fue súper triste. Fue triste por el momento, quería a mi papá vivo, lo quería fuerte, que me protegiera, pero bueno, fue así no más”, partió expresando Merino.

Posteriormente, la exMiss Universo le mostró una antigua entrevista de su progenitor: “Yo siempre le estimulé esa vocación que ella tenía, después le estimulé la vocación por el teatro. A mi me hubiera gustado que hubiera sido médico, algo un poco más seguro para la vejez, que ser actriz. Me gusta que ella tenga una preocupación por un perfeccionamiento interior, me gusta que tenga conciencia que la belleza pasa rápido en la vida, pero lo otro queda y le sirve como pasaporte para entrar al cielo”, expresó su padre en aquella ocasión.

Luego de ver estas emotivas palabras, la comunicadora siguió con su testimonio: “Estuvo bien poco (tiempo) enfermo. Le descubrieron un cáncer súper avanzado. Yo había estado enojada con él harto tiempo por situaciones familiares que nos alejaron harto rato y no solamente de mí, sino que también de mis hermanos mayores”, agregó.

Sobre cómo fue cuando lo diagnosticaron, Pancha reveló que su padre “tenía casi 90 años y operarlo no iba a salir bien. Además, él tenía una falla al corazón”, reveló.

Con respecto a sus últimos días, la actriz aseguró que solamente “tratamos de hacerlo feliz, lo vi en su fragilidad. Nos pudimos perdonar mutuamente y se unió mucho más la familia”, confesó.

“Hubo tiempo para todo, para despedirnos, para estar con él. Se fue al lado de todos sus hijos y eso que estábamos todos peleados, o sea, fue el momento que él pudo ver a su familia”, sentenció.