“Siempre me trae suerte”: el tierno homenaje de Héctor Noguera a su madre tras ser galardonado en los Premios Caleuche

Héctor Noguera fue uno de los grandes triunfadores de la noche durante los Premios Caleuche 2023, en donde se reconoce los mejores trabajos audiovisuales del territorio nacional.

El actor se coronó como el más galardonado de la jornada junto a Gastón Salgados, quienes empataron en la categoría de Mejor Actor Protagónico en la categoría de cine por su rol como Sergio Graf en “El Pa(de)ciente”. Al mismo tiempo, Noguera también obtuvo el premio a la trayectoria.

Luego de subir al escenario, el director de teatro aprovechó sus minutos en el Teatro Oriente para agradecer a una persona muy importante: su madre.

“Quiero darle las gracias a mi mamá. Mi mamá no está aquí, está en otro lado, pero siempre me trae suerte. Para que esta vez también me trajera suerte, vine con tu cartera mamá”, dijo el actor mientras mostraba el pequeño bolso, emocionando a la audiencia y sus colegas.

“No te quedó otra que darme suerte, así que muchas gracias. Realmente inolvidable este momento”, finalizó su discurso el fundador de Teatro Camino.