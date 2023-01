Amparo Noguera adelanta final de hermana Margarita en “La Ley de Baltazar”

Amparo Noguera, luego de ser nominada a tres categorías en los Premios Caleuche, obtuvo el galardón a Mejor Actriz Protagónica por “La Ley de Baltazar”. En este sentido, hizo un análisis del desafío que significó encarnar a la hermana Margarita y entregó un adelanto del desenlace de la teleserie, según consigna Página 7.

“Estoy emocionada. Una siempre se pone muy nerviosa en estas situaciones y yo hace tiempo que no hacía televisión. Me faltó agradecerle a Pancho Reyes, que fue mi partner, a quien he amado profundamente a lo largo de mi vida. Ha sido un amigo con el que trabajamos muy bien”, inició sus palabras al respecto la intérprete.

Asimismo, la actriz admitió que “fue un personaje que me costó mucho interpretar desde el principio. Fue difícil agarrarle el cuento, pero a punta de conversaciones con Nicolás Alemparte (el director) y el equipo, fuimos armando y humanizando a esta religiosa”.

Además, aprovecho la oportunidad de la conversación con el citado medio para agradecer a otro colega. “Marcelo Alonso, mi pareja, me dio claves para enfrentar este trabajo. Él fue fundamental. Olvidé agradecerle en el escenario, pero es que una se pone tan nerviosa”, explicó.

Tras la pandemia y el encierro, Amparo Noguera afirmó que la gente necesitaba la distensión que entregan las teleseries y ese fue el factor clave que da a entender la dimensión del desafío que implicó regresar al formato al interpretar a la hermana Margarita, luego de una mala experiencia en sintonía con “Río oscuro” (2019, Canal 13).

Emotivo final

Si bien el termino definitivo de las grabaciones de “La Ley de Baltazar” es esta semana, varios actores se han despedido de sus respectivos personajes.

De esta forma, Amparo Noguera muy pronto le dirá adiós a Margarita, quien ha sido objeto de cuestionamientos en redes sociales por las decisiones que toma en la historia.

“Creo que hay que entender que las personas que dedican la vida a algo, en este caso a la religión, no es que dejen de sentir. Sencillamente, renuncian a eso, pero renunciar implica sentir. Ella está enamorada, pero no puede, porque eligió ser religiosa”, sostiene en defensa del personaje.

Acerca del final que tendrá su rol en la producción dramática de Mega, la actriz comentó: “Estoy súper conforme y es muy hermoso. Es una teleserie que ha ido muchísimo hacia la emotividad, y este final va a ser así, emotivo”.

“Se van a sorprender, van a llorar y van a sonreír y ser felices. De todo”, puntualizó.