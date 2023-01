“Ella está feliz”, paparazzi desmiente que Clara fuera a hospital: en realidad esto hacía con Piqué

Luego del cumpleaños del hijo menor de Shakira y Piqué, Sasha, corrió el rumor que la novia del futbolista, Clara Chía Martí , había sido internada en un hospital por un ataque de ansiedad.

Y es que algunos medios, incluyendo Las Mamarazzis, aseguraron que la joven de 23 años ya no puede con la presión de los paparazzis, las burlas, críticas, y comparaciones con Shakira.

Sin embargo, el paparazzi Jordi Martín, quien ha seguido al futbolista, la colombiana, y la nueva novia desde el principio y tiene toda la información de ellos, lo desmintió.

Paparazzi desmiente que novia de Piqué fuera internada en hospital por ataque de ansiedad

El paparazzi y periodista Jordi Martín, con quien Piqué tuvo un pleito la semana pasada y le dijo que “dejara las drogas”, aseguró que Clara estaba “muy feliz”.

“Ella está muy feliz”, paparazzi desmiente que Clara fuera internada en hospital: esto era en realidad lo que hacía con Piqué Instagram @jordimartinpaparazzi

Martín publicó en sus historias de Instagram la noticia sobre el supuesto ingreso de Clara a hospital por ansiedad y dijo “pues yo esta tarde la vi sonriendo y feliz. Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio y en breve la soltaré. Que se hubiera pensado antes meterse dentro de una familia. El karma Clarita”.

Además, en el programa El Gordo y la Flaca, Jordi mostró un video de Piqué con Clara este lunes, en su lujosa camioneta y efectivamente se veían tranquilos, y felices, mientras iban a un centro comercial “para hacer unas compras”.

Con esto quedaría comprobado que la joven al menos no fue internada, pero los ataques de ansiedad son ciertos y le suceden desde que se reveló su identidad y ha recibido críticas y acoso.

La crisis de ansiedad no viene por la canción.. Hay otro motivo de peso pero no culpabilicen a @shakira de algo que ella no tiene nada que ver. Será que Clarita descubrió algo?? Próximamente la madre de todas las 💣 en @ElGordoyLaFlaca — Jordi Martin (@jmpaparazzo) January 31, 2023

El paparazzi también dijo que la ansiedad de Clara no es culpa de Shakira. “La crisis de ansiedad no viene por la canción. Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clarita descubrió algo?, próximamente la madre de todas las bombas”.

Parece que algo sucede entre Clara y Piqué y va más allá de la abogada con la que el futbolista le fue infiel a ella misma, Julia Puig. Sin embargo, solo queda esperar que se conozca la verdad.