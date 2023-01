Este es el documental de hongos con el que Netflix quiere ‘batallar’ contra ‘The Last Of Us’

The Last Of Us se está convirtiendo en la serie más vista del mes de enero en plataformas streaming. Es por eso que Netflix, con el objetivo de batallar la atención de los usuarios, está reestrenando un documental que tiene una temática similar a la historia inspirada en un videojuego; y son los hongos.

Fantastic Fungi es el nombre del documental disponible en Netflix que busca capturar el interés de sus suscriptores al referirse sobre hongos, su propósito en la naturaleza y su relación con los humanos, tanto problemáticos como esperanzadores.

El documental, que tiene una duración de 80 minutos, tiene la siguiente sinopsis:

El mundo mágico de los hongos y su poder para curar, mantener y contribuir a la regeneración de la vida en la Tierra.

Guerra de Netflix con HBO por los hongos

El éxito de The Last Of Us no ha pasado desapercibido, y por eso la compañía estadounidense, con el objetivo de confundir a las audiencias, ha lanzado campañas publicitarias promocionando el documental, utilizando elementos similares a la serie de HBO.

Las promociones de HBO en calles de la ciudad de México tiene como concepto mostrar las muertes de personas por culpa de una pandemia de hongos, tal como se refleja en la serie que transmite cada episodio los días domingos.

Mientras que Netflix, montó una valla gigante en una pared donde había un edifico que se derrumbó a raíz del terremoto del 19 de septiembre, donde murieron cinco personas, con la frase: “Por si ocupan aprender más de los hongos” y promociona el documental Fantastic Fungi.

Este estilo de campaña ha generado controversia en redes sociales.

Estoy mal si pienso que por respeto esto no debería estar en una esquina en la que se cayó un edificio en el temblor del 2017? O estoy siendo muy sangrón aguafiestas? pic.twitter.com/r3Z2fzu8N7 — davo peñaloza (@davosea) January 28, 2023

Incluso, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, publicó un comunicado señalando que la valla está violando la ley mexicana.