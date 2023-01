Ex director de Festival de Viña afirma que no ve como “algo terrible” sacar orquesta en vivo

Mucho revelo causó el anuncio del actual productor del Festival de Viña del Mar, Daniel Merino, acerca que en la edición de este año del certamen no habrá la clásica orquesta en vivo. Muchos han alzado la voz, criticando la decisión. No obstante, el ex director del evento, Alex Hernández, considera que es una medida aceptable y con la cual está de acuerdo, según recoge Fototech.

Merino justificó la política, respecto de la salida de la orquesta, en optimizar costos y, además, como medido de resguardo pandémico.

En entrevista con LUN, Hernández, quien fue director del Festival durante nueve años, no tuvo problemas en argumentar estar de acuerdo con la decisión de no contar con esta tradición musical ininterrumpida por 63 años.

Medida sensata

De partida, el profesional califica la medida como “sensata” fundamentando que las pistas son grabadas y se realiza una técnica denominada over playback, lo cual implica que los músicos tengan poca presencia en el escenario.

“Independiente de lo romántico que es tener una orquesta, en términos operativos, hace años que (la música) se emite en un alto porcentaje grabada (…) Si bien, hay ejecución en directo durante las competencias, mucho de ese contenido también está grabado”, señaló.

“Lo que mandan los músicos es la sesión abierta de sus canciones (…) Los software de composición de audio se graban a 40 pistas por separado. A eso se le aprieta play, entonces la labor está en el ingeniero de sonido que tiene que mezclar estas pistas para que suenen en la Quinta (Vergara)”, añadió.

Respecto a este punto, precisó que “esto se ha hecho desde siempre”. Hernández explicó que “se ha trabajado con multipistas y la orquesta ejecuta algunos instrumentos encima, doblando lo que está grabado. Se duplica (…) Todos los programas lo hacen, no es una novedad. Desde hace muchos años está envasado el sonido de la competencia. Te diría que en un 90 por ciento”.

Acerca del rol de los músicos con estas condiciones en los eventos de este tipo, el ex director de Viña argumento que “la orquesta aparece muy poco en cámara. No lo veo como algo terrible porque los músicos igualmente están grabando las pistas, no es que dejen de trabajar para el Festival. Entiendo la posición de algunos de ellos porque es un tema gremial, pero no es que dejen de percibir. Por ley se pagan todos esos derechos y están siempre trabajando detrás de cámara, hay mucho vínculo entre la industria musical chilena y el Festival”.

Alex Hernández sostuvo que la presencia orquesta siempre fue un asunto complejo y que, desde hace años, se comenzó a evaluar la decisión de retirarla. “El sacar a la orquesta lo discutimos en varias oportunidades, a partir del 2014 empezó la inquietud si tenía continuidad o no, porque uno llega a la conclusión que es más un tema romántico y estético que práctico”, enfatizó.