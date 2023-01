Los peores consejos o apoyos que le dio la madre de Piqué a Shakira

Aunque en principio se creía que la madre de Piqué mantenía una relación muy cercana, amigable y hasta cordial con Shakira, con el paso del tiempo, y la infidelidad de su hijo, es que se conoció la verdadera cara de esta mujer que suele mostrarse como la dama más correcta de la élite española.

Pero, las constantes pruebas, que se han mostrado en videos, así como en una que otra fotografía han dejado ver la realidad que la artista barranquillera siempre ocultó con tal de mantener su relación en paz y acorde a los ideales de su pareja quien, en más de una ocasión tuvo varios desaires también con ella, pero que ahora más que nunca solo han generado rechazo y malestar entre los fieles fans de la intérprete de ‘Monotonía’.

Que triste aguantar tanto por una relación.. , la toca y la calla de una manera muy fea pic.twitter.com/Xlkyq7AxVD — Adriana Toval (@TovalAdriana) January 23, 2023

Es así como, luego del material en el que se percibe cómo Montserrat Bernabeu le pide callarse la boca de forma violenta a la cantante que se reviven otros lamentables momentos o episodios que le tocó vivir y que dan muestra de que esta señora nunca estuvo de acuerdo con ella, pues siempre le brindó su “apoyo”, pero con mala intención, pues nunca acertó con sus opiniones.

Madre de Piqué siempre aconsejó de mala manera a Shakira

Uno de los peores momentos que los fans de Shakira recuerdan es cuando la barranquillera optó por cortarse su larga y encrespada cabellera. Esto fue algo que impactó de forma muy negativa en la carrera e imagen de esta artista que desde siempre causaba revuelo con su look en el que destacaba siempre por su delgada y curvilínea silueta que era “decorada” con su sexy y larga melena.

Y todo ello vino por la constante queja de Montserrat quien le sugirió que ya era hora de “innovar” y verse más femenina, así como recatada, pues a su criterio, la artista se estaba mostrando como alguien muy “salvaje” y “desaliñado.

Esto ocurrió en el 2012 cuando la colombiana asistió a un homenaje en el que le entregaron la medalla de Caballero de las Arte y las Letras de Francia. Ahí se le vio un look más recatado que hasta ahora es uno de los que más se arrepiente. Incluso, ella misma lo reconoció luego de que la interrogaran sobre ello: “Me dijo: ‘Ay, ¿por qué no te cortas el cabello? Que lo tienes muy maltratado’. Y yo, ‘Ah, ajá. El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos”, dijo en este entonces “Shak” cuando fue entrevistada por la revista British Vogue.

Más enfrentamientos entre Shakira y su exsuegra

A esto se le suma que ante cada atuendo atrevido que la artista solía usar para sus videos o presentaciones y entrevistas, la madre del deportista le pedía cubrirse o no mostrar de más, porque lo consideraba de mal gusto. Esto se percibe en el audiovisual en el que luego le calla la boca, pues ésta le pidió primero cubrirse con una chaqueta, porque consideraba que su exyerna estaba exhibiendo de más.

Luego de ello, han sido una gran cantidad de desaciertos sus consejos, sobre todo el de llevar la “fiesta en paz” entre Piqué y ella, pues desde que se conoció su infidelidad, no han parado de existir reacciones adversas entre ambos y sus hijos son quienes han vivido las peores consecuencias de ello, tanto que hasta la misma Shakira les ha pedido a sus pequeños no llamarla abuela, porque ya se cansó de tantos atropellos.