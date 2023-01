“No hablemos de futbolistas”: Yamila Reyna vivió incómodo momento con taxista tras su quiebre con Diego Sánchez

Este martes, Yamila Reyna fue protagonista de un particular momento mientras se encontraba realizando un despacho en vivo en el “Buenos Días a Todos”.

Todo comenzó cuando la animadora del espacio iba tarde al programa, llegando al set de TVN a eso de las 8:15 de la mañana.

“Yamila, no sabemos por qué no estás acá. ¿Dónde estás?”, le preguntó Gino Costa tras notar su ausencia.

“Yo me vine en taxi hoy. Dije ‘para qué llevo el auto, si no hay nadie en Santiago. Y me encontré con el José, que es el chofer. Nos venimos conversando de la vida”, manifestó Yamila.

“Lo que pasa en la cancha...”

En el trayecto, Yamila le consultó sobre la vida arriba del vehículo, ya que hace 13 años que el hombre manejaba el taxi.

Sobre las anécdotas que han ocurrido en sus recorridos, José contó que “desde asaltos hasta… cosas que pasan en el auto”, expresó.

Posteriormente, la argentina siguió insistiendo para que revelara más aventuras, a lo que el hombre contestó: “Secreto de sumario. Como dicen los futbolistas, lo que pasa en la cancha, queda en la cancha”.

“No hablemos de futbolistas”, bromeó la conductora. “Lo que pasa en el taxi, queda en el taxi”, corrigió con humor haciendo una clara alusión a su quiebre con Diego Sánchez.