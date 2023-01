Pablo Zúñiga se defiende y asegura que no abandona el humor tras las pifias en Las Condes

Un difícil debut festivalero tuvo el periodista y comediante del stand-up Pablo Zúñiga. Salió al escenario en la ultima jornada del Festival de Las Condes- el sábado 28 pasado, emitido por Canal 13-, pero sólo alcanzó a presentar 18 minutos de su rutina, ante una recepción insulsa del público sumado a pifias al final. Sin embargo, Zúñiga se defiende y acusa odiosidad en Twitter sin fundamento si autoridad para criticar, según consigna La Tercera.

El comediante tiene una larga trayectoria televisiva, donde ha cultivado la ironía y el absurdo, así como el humor negro. Zúñiga asegura que la rutina que presentó en Las Condes la había probado en distintos lugares del país, siempre con éxito.

“No existe absolutamente nadie que haya asistido o me haya contratado, que diga lo contrario. Por algo me llevaron hasta tres veces a la misma ciudad y a veces actué dos veces en el mismo lugar”, afirma.

En este sentido, el también periodista muestra seguridad de su calidad como humorista: “Jamás me han pifiado y jamás ha salido alguien de un show mío indiferente, por el contrario, a quienes les gusta el humor negro les encanta. En el Festival de Las Condes simplemente no funcionó. No quiero excusarme, pero quizás mi día debió haber sido con Vicentico y Nicole, cuarentones y cincuentones que te escuchan más. El día que yo me presenté no llevaba un minuto y ya me estaban pifiando”.

Animadversión en redes sociales

Asimismo, reclama animadversión sin fundamentos sólidos en redes sociales. “El nivel de odiosidad en Twitter e ignorancia me llama la atención. Uno ve el el currículum de quienes te atacan y no tiene estudios, teoría o respaldo en torno a la comedia. Es gente que tiene odiosidad y te crucifican diciendo que fracasaste. No quiero ni pensar cuál es el discurso de estas personas que te crucifican, hacia sus hijos cuando fracasen, se caigan o no les resulte algo, ¿o creen que nunca les pasará? Ojalá que no. A los cinco (hijos) míos ya les conté, entienden y me apoyan infinito”, argumentó.

No obstante, las comediantes Javiera Contador y Natalia Valdebenito lo apoyaron en los recientemente emitidos Premios Caleuche- desarrollados el pasado domingo 29 en el Teatro Oriente y transmitidos por TVN- e hicieron un llamado a respetar a sus pares. Es más, calificaron a las pifias como una “mala práctica” que torpedea el trabajo profesional elaborado por un humorista.

A días del triste show en Las Condes, Pablo Zúñiga asegura que esto no lo amilana y que seguirá su camino de humorista. “Si creen que por un fracaso voy a parar, olvídenlo. Esto es sólo para pararse, si realmente mi rutina no funcionara, obviamente me dedicaría a otra cosa o perseguiría otro plan. Nos vemos en la próxima actuación, invitados los que quieran ir y los que no, no me maldigan. Simplemente no vayan”, precisó.