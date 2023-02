Biopic de Michael Jackson: esto es lo que se sabe de la película sobre el ‘Rey del Pop’

Esta semana se dio a conocer que Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson, será el encargado de interpretar a su tío, el mítico, Michael Jackson, en un biopic que cuenta con toda la aprobación de la familia del ‘Rey del Pop’.

Siguiendo la ola de películas biográficas de cantantes reconocidos como es el caso de Elvis, Rocketman (Elton John), Ray (Ray Charles), ahora le toca el turno al, considerado por muchos, el mejor artista de todos los tiempos, Michael Jackson.

Hasta ahora esto es todo lo que se sabe sobre la cinta del artista fallecido en el 2008.

Detalles sobre biopic de Michael Jackson

La cinta es producida por Graham King, la persona detrás del éxito en taquilla ‘Bohemian Rhapsody’, que llevo a la gran pantalla la vida de Freddie Mercury con Queen.

La dirección está bajo la responsabilidad de Antoine Fuqua, quien recientemente estrenó la cinta, ‘Emancipation’, protagonizada por Will Smith.

Todo bajo un guion realizado por John Logan, conocido por su trabajo en ‘Gladiator’, ‘Star Trek: némesis’, ‘El último samurái’, ‘El aviador’ y ‘Sweeny Todd: The Demon Barber of Fleet Street’.

GK Films producirá junto a los co-ejecutores del patrimonio de Jackson, John Branca y John McClain.

¿Cuál será el enfoque de la cinta?

La cinta plasmará los logros musicales del integrante de la banda The Jackson 5, pasando por los problemas con su padre durante su infancia, posteriormente las consecuencias de una fama totalmente exacerbada, y por supuesto los conflictos legales que asumió el cantante estadounidense por abuso sexual de menores de edad.

Existe la intriga sobre el abordaje de la historia en el último punto, debido a que la aprobación de la familia representa la libertad de los derechos al catálogo musical de Jackson por parte de sus herederos.

¿Quién es Jaafar Jackson?

Hasta ahora solo se conoce la confirmación de Jaafar Jackson como parte del elenco de la película, quien interpretará a su tío.

Jaafar Jackson tiene 26 años y cuenta con una discreta carrera músical donde ha desplegado su talento para cantar y para bailar, dos requisitos indispensables al momento de interpretar al cantante de ‘Bad’ y ‘Beat it’.

El hijo mayor de Michael Jackson, Michael Joseph Jackson, Jr, expresó su emoción por la elección de su primo como el intérprete de su papá.

“Sinceramente, no podría estar más feliz y orgulloso por él, ha estado trabajando duro y sé que va a hacer un trabajo increíble. Simplemente siendo él mismo, encarna mucho de mi padre y estoy seguro de que todos vamos a hacer todo lo posible para mostrarle al mundo una parte de mi padre que nunca han visto y que merecen ver”, escribió en su cuenta de Instagram.

Añadió: “Este proyecto significa mucho para mí por muchas razones, estoy muy feliz de que mi familia y yo podamos emprender este viaje juntos. @jaafarjackson sé que vas a ser un gran hermano y de nuevo no podría estar más orgulloso y feliz por ti ❤️❤️”

“Lionsgate tiene derechos mundiales aquí, pero buscará un socio offshore, y hemos escuchado que Sony está directamente en la mezcla. Ese estudio se convirtió en un éxito en el documental de 2009 This is It, compuesto por imágenes de Jackson ensayando para una serie de conciertos en Londres cuando murió”, indicó Deadline.

Las grabaciones de esta película se espera que inicien a finales de este año.