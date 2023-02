Critican a Karol G por “gorda” y ella le da lección de autoestima y amor propio

La cantante Karol G estremeció a sus seguidores en el ultimo día de enero, cuando subió una picantes fotografías en su cuenta de Instagram y “encendió” la caja de comentarios. Con el mensaje: “Variar: en la playa 🔞 en RD 🏝️🇩🇴 💦💦💦 Punta Cana🖤🖤🖤 X SI VOLVEMOSsssssssssssss”. Fueron cinco imágenes las que compartió.

En todas derrochó sensualidad, pues no solo llevaba un diminuto bikini rojo y una camiseta sin mangas, color blanca, que dejaba ver su abdomen y en la que se marcaban sus pezones. Bañada en agua o aceite, derrochó pasión y lujuria en la candente sesión fotográfica.

La publicación forma parte del promocional de la nueva canción que tiene preparada y estrenará este jueves 2 de enero y que se titula “Mañana será bonito”. Algunos especulan que su paisana Shakira estaría haciendo una colaboración en este tema, a propósito de que precisamente este día es el cumpleaños de Gerard Pique. Esto no ha sido confirmado por las artistas.

Lo cierto que mientras los fans esperan por la nueva producción se deleitaron con las curvas de Karol, pero lo faltaron los haters que trataron de destruir su seguridad. Uno de ellos comentó: “Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo. No le favorece en nada, se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan, pues es mi humilde opinión”.

Este comentario lo aprovechó la cantante para demostrar cuánto se ama y que todas las mujeres deben quererse tal y como son. En sus historias, publicó este miércoles 1 de enero el patético comentario, al que prefirió omitir su nombre para no someterla más al escarnio, y junto con este su descargo:

“Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así... entonces, para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ. Y la barriguita es por el hot dogsito que me regaló alguien en estos días en un show...”.

Karol G da lecciones de autoestima y amor propio a haters que la llamaron "gorda" Instagram: @karolg

Y continuó: “Nunca dejen que comentarios como este distorsionen la forma hermosa de cómo se ven... todos los cuerpos son diferentes... Todos son bonitos tal y como son... Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero”.

Además hizo un llamado a la reflexión: “¿Han pensado alguna vez que hay personas que están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito NORMAL? mmm, espero que no, ¡Quiéranse mucho, pues!”.

La cantante es reconocida por apoyar la diversidad, y esto quedó claro en su video de “Provenza” en el que muestra lo natural que es el cuerpo femenino. Mostró mujeres con sobrepeso, muy delgadas, con celulitis, estrías, blancas, albinas y morenas. ¡Todas divinas!.