Si a alguien no toleró Shakira durante los años de relación con Piqué es a los amigos de éste, pues cada uno de ellos se encargó de “sonsacarlo” y estar en su contra debido a sus estrictas normas de convivencia.

Incluso, luego de la ruptura entre ambos se reveló que la cantante nunca tuvo buenas relaciones con el entorno del deportista, pues la mayoría los consideraba inmaduros, irresponsables, pero sobre todo que iban en contra de sus ideales o de mantener en cordura a su ex, no en vano ella se ganó el apodo de “La patrona”, pues no dejaba que su, en ese entonces hombre, se desbocara como ha demostrado que lo ha hecho hasta ahora.

Ahí es cuando destaca el nombre de Riqui Puig, el fiel amigo del español quien además, hay quienes lo han catalogado como su “celestino”, pues a través de él es que Clara Chía llegó a su vida. Es decir, que es el que se encarga de cuadrarle todas sus citas clandestina o presentarle las mujeres con las que ha salido hasta ahora, incluso, estando con Shakira y la joven de 23 años.

Riqui Puig es quien ‘ha descarrilado’ a Piqué

Este guapo jovencito que además es mucho menor que Piqué es un destacado futbolista español que juega de centrocampista en Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer de los Estados Unidos, pero que conoció a su fiel amigo cuando jugó en el primer equipo del Barcelona por varias temporadas. Desde entonces, se volvió inseparable y fiel aliado del ex de Shakira, sobre todo para asistir a las fiestas y coquetear con chicas.

El hombre que suele cuadrarle todas las citas clandestinas a Piqué Foto: @riquipuig

En sus redes sociales, suele demostrar además que es un chico de la clase alta española que disfruta viajar, jugar fútbol y compartir importantes momentos con su amigo Piqué, por si fuera poco, deja ver que las rumbas o la vida nocturna es lo suyo y que gracias a su numeroso grupo de amistades, entre ellas mujeres, puede facilitar el campo de conquistas para el exjugador del Barcelona.

No en vano, por medio de su novia Gemma Iglesias, Clara Chía llegó a la vida del deportista, pues esta chica se encargó de presentarlos y el resto es historia.