“Nada de parafernalia”: Coté lópez reveló cómo será su vestido para asistir a la Gala de Viña 2023

María José “Coté” López confirmó finalmente que sí asistirá a la gala del Festival de Viña del Mar 2023, y además compartió con todos sus seguidores en Instagram los detalles del atuendo que lucirá ese día, tal como consignó Meganoticias.

La influencer había enduda su presencia al evento luego de que reformularan algunas normas para asistir al evento. Uno de los cambios es que la gala será con la temática “agua, mar y tierra” y apuntará hacia lo sustentable con el medio ambiente.

Aunque en un principio Coté López había dicho que tenía poco tiempo para contar con un vestido apropiado, finalmente flexibilizaron las normas, por lo que eligió un vestido que tiene desde hace varios años.

Por eso hoy revelpo en sus historias de Instagram con qué atuendo asistirá, luego de responder a un curioso seguidor que le consultó sobre cómo sería su vestido para la esperada noche del viernes 17 de febrero.

“Será uno que compré para un año nuevo en Dubái, así que es viejo y le quitaré el forro para transformarlo”, expresó en la respuesta que compartió con sus más de dos millones de admiradores.

Además agregó que será super sencillo: “Pero nada de parafernalia, repito, no me quiero calentar la cabeza”, dijo reiterando que no está dispuesta a dedicarle mucho tiempo al atuendo que piensa usar esa noche.

recordemos que de todas maneras Coté López había dicho el mes pasado que pensaba que debía ir con un vestido hecho por ella misma con materiales reutilizables, como “tapitas”.