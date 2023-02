Nicole Moreno le tiró sendo palo a rostro farandulero: “Se colgó de mí como siempre lo ha hecho”

En el capítulo de ayer de “Juego Textual”, Nicole Moreno, también conocida como “Luli”, deslumbró con su renovada imagen: una mujer mucho más segura, power y hermética. Después de años, en los cuales fue víctima de mucho escrutinio televisivo, Nicole mostró su coraza y valentía.

Durante el estelar del 13, le preguntaron a la modelo si es que fue parte de algún tongo televisivo, y ella señaló que no. Sin embargo, Rayén Araya le consultó si es que algún ejecutivo le sugirió ser parte de un escándalo armado.

A propósito de esto, Nicole recordó su paso en la farándula argentina, donde esto ocurrió. “Eso no me pasó en Chile, me pasó en Argentina. Fui una de las primeras chilenas en salir (…) bueno, a mí me llamó la producción de Canal 13, la productora de Tinelli”, comentó.

Chiqui Aguayo le preguntó si esto fue cuando ocurrió el episodio con Eugenia Lemos, en donde la última le gritó “¡Anda comerte los postres”. A lo que Moreno respondió que: “Claro, pero fui antes, allá se arma todo. Yo le dije al productor, ‘okay voy, pero voy a hacer lo que fluya’, a mí no me vengan a decir lo que tengo que hacer”.

“Después llegó X persona, se colgó de mí, como siempre lo ha hecho, fue y ella hizo lo que quiso allí”, sentenció.

Las posibles sospechosas

La persona que fue directamente aludida por las panelistas y Nicole fue Eugenia Lemos. El roce entre ellas fue sumamente mediático y es recordado hasta hoy en día. “Luli” en ese entonces fue al encierro “Soñando por Bailar” de Canal 13, donde estaba Eugenia, y en ese espacio fueron entrevistadas en conjunto.

Durante esa entrevista, los ánimos estaban tensos. La argentina se burló tanto de la apariencia física como del intelecto de Nicole, así que “Luli” se aburrió y le dijo “relájate que me puedes encontrar”. Inmediatamente, Moreno le pegó una cachetada a Eugenia, quien salió de la entrevista y le gritó: “¡Anda a comerte los postres, gorda!”.

No obstante, en retrospectiva Nicole aseguró que se sintió súper cómoda en Argentina. “No me obligaban, cuando sucedió (la pelea) con la niña argentina, que todos sabemos quién es, ellos quedaron asombrados, yo pensaba que me iban a retar, pero todo fluyó”.

Sin embargo, existe otra persona que podría ser a quién Nicole se refería cuando mencionó que siempre se ha colgado con ella. Una chilena quien siguió a “Luli” en Argentina y tuvo diversos conflictos con ella fue Adriana Barrientos.

En diversos programas, Adriana Barrientos acusó a Nicole Moreno de haberse acostado con su pololo de ese entonces, Daniel Pinto. “Luli yo no te metí en la cama con mi pololo”, señaló la “Leona” en el programa “Bien de Verano” de Canal Magazine. “Tú estuviste en tu departamento con mi pololo”, agregó.

En el programa “El Show” de Canal 13, “Luli” estuvo con Adriana en donde ambas terminaron llorando por este supuesto engaño. “El 80% sacó la conclusión que Adriana Barrientos inventó todo esto para estar sentada hoy día acá”, señaló Nicole.

#LADÉCADA | [2011] Luli v/s Adriana Barrientos #LADÉCADA | 📺 | [2011] Enfrentadas cara a cara en un programa de la televisión argentina, Luli y Adriana Barrientos parecían terminar lo que era una fuerte amistad que las unía. Mira nuestros documentales en www.ladecada.cl 🗓️ y escúchanos en Spotify 🎧👉http://bit.ly/LaDecadaPodcasts Posted by Chilevisión on Friday, December 13, 2019

La mala onda sigue entre ambas, ya que Moreno insinuó en el programa “#SinEditar” de Pamela Díaz, que la única persona con la que tendría problemas hasta el día de hoy sería Adriana Barrientos. La “Fiera” echó el agua a Nicole, al después afirmar que Adriana estaría muy cambiada.

En “Pecados Digitales”, la modelo fitness fue consultada sobre qué figura de la farándula es quien le ha hecho más daño y sin dudarlo dijo “Adriana Barrientos”. Cuando la panelista de “Zona de estrellas” fue consultada sobre qué le hizo a Nicole Moreno, ella señaló que nada y que se había tomado el juego televisivo muy a pecho.