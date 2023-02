Nicole Moreno ya no está para juegos televisivos: “Me cansé de que inventaran y me hicieran daño”

Nicole Moreno demostró la mujer power que es en el pasado capítulo de “Juego Textual”. En el programa marcó sus límites, y rememoró su pasado televisivo y contó por qué decidió salir de la televisión.

“Antiguamente, la televisión era de otra manera, existía mucha farándula e inventaban bastante cosas, lo que significó mucha incomodidad en mi vida personal. Muchas cosas que sucedieron, no eran cosas que yo provocaba, ellos las inventaban”, aseguró.

“Cuando yo iba a los programas iba a aclarar, y todo lo que se generaba era en terreno. Me seguían, inventaban cosas; decían cosas malas, cosas buenas, pero eran más negativas”, continuó.

“Sin embargo, eso me destruyó, y por eso decidí YO dejar la farándula, yo decidí dejar la televisión en 2013, no ellos me dejaron a mí. Me cansé de que inventaran cosas, me cansé de que me hicieran daño”, sentenció.